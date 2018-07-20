Взвешенная политика Азербайджана в регионе и мире бьет по интересам армянского лобби на Западе – МНЕНИЕ

Выверенная политика Азербайджана в регионе и мире способствует развитию отношений с ведущими государствами Европы и НАТО, что серьезно препятствует интересам влиятельного армянского лобби на Западе.

Такое мнение высказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде.

По его словам, именно поэтому Североатлантический альянс и Европейский Союз заявляют о готовности к продолжительному сотрудничеству и партнерским связям с Азербайджаном.

"Азербайджан активно задействован в различных миссиях и операциях НАТО, расширяет миротворческую деятельность в Афганистане, сотрудничает с этой страной в ряде сфер на двустороннем уровне. В свою очередь, НАТО также активно участвует в разминировании территорий в Азербайджане. НАТО и Азербайджан взаимодействуют в областях демократических и институциональных реформ, военной реформы, а также ведут практическое сотрудничество во многих других сферах", - сказал парламентарий.

Депутат отметил, что Баку является важной площадкой для проведения важных встреч на уровне представителей НАТО и ведущих держав.

"Этот факт показывает значимость Азербайджана в системе международных координат, а также весомый вклад, который вносит наша страна для сохранения безопасности в регионе и мире. Очевидно и то, что растущий авторитет Азербайджана на международной арене идет вразрез с интересами влиятельного армянского лобби за рубежом. Благодаря целенаправленной государственной политике Азербайджана и профессиональной работе наших дипломатов, международное сообщество разобралось в сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, о котором ранее не имело истинного представления. Сегодня Азербайджан, выполняя миротворческую миссию в Афганистане, своими действиями и шагами показывает свою приверженность к миру и равноправным отношениям со всеми государствами на Востоке и Западе. Многовекторная политика, проводимая руководством нашей страны, строится на взаимном доверии, уважении и сохранении национальных интересов.

Такая политика направлена на поддержание долгосрочных отношений со странами Европейского Союза и НАТО, разрушает гнусные планы определенных сил на Западе проармянской направленности", - отметил парламентарий.

Матанат Насибова