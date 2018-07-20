Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.