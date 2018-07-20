Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии

20 июля 2018 18:32

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество, 

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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