Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии
20 июля 2018 18:32 157
20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:32