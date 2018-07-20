Макрон продолжит поиск путей решения нагорно-карабахского конфликта

Франция продолжит содействовать урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи Президента Франции Эмманюэля Макрона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона", - говорится в заявлении администрации главы Французской Республики, сообщает ТАСС.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.