Али Гасанов встретился с группой турецких журналистов

Для участия в турецко-азербайджанском медиа-форуме при организационной поддержке Объединения газетчиков Турции и Анатолийского общества издателей в Азербайджан прибыли более 40 журналистов из этой страны. В течение двух дней они встретятся в Баку с азербайджанскими журналистами, обсудят актуальные проблемы журналистики. В число организаторов форума входят также функционирующая в Баку Ассоциация журналистов государств-членов Организации исламского сотрудничества, Совет печати Азербайджана и медиа-группа "Ени чаг", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне группа турецких журналистов, приехавших в Баку для участия в форуме, встретилась в Администрации Президента с помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасановым.

На встрече Али Гасанов рассказал о процессах, идущих в Азербайджане в последнее время, успешных результатах политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, развитии Азербайджана за минувшие 15 лет, работе в экономической, политической, социальной сферах, проекте Южный газовый коридор, реализуемом при лидерстве наших братских стран, его вкладе в энергетическую безопасность региона и Европы.

Подчеркнув растущую роль Азербайджана и братской Турции в регионе, помощник Президента ответил на вопросы турецких журналистов.