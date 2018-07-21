Новая победа азербайджанской дипломатии. Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева во Францию

О значимости страны на международной арене можно судить по многим показателям. Не последнее по важности место занимает здесь и дипломатическая активность. 19 июля завершился визит в Азербайджан Президента Италии Серджо Маттареллы. И практически сразу же начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.

Подводить итоги этого визита и легко, и трудно. С одной стороны, здесь наличествует огромный пласт "информационного материала". Президент Ильхам Алиев провел в Париже множество встреч - и с политиками, и с парламентариями, и с представителями деловых кругов. "Деловая" повестка визита была беспрецедентной по своей насыщенности: глава государства провел переговоры с представителями в общей сложности 11 фирм и компаний: с президентом французской компании SADE Патриком Лело, главами компаний "Iveco France" и "CIFAL", вице-президентом Thales International, председателем компании "Rothschild and Co", исполнительным директором компании "Wilmotte & Associés Architectes", генеральным исполнительным директором группы SUEZ Жаном Луи Шасодом. В числе давних и проверенных партнеров нашей страны - нефтяная компания Total, азербайджанские авиаторы уже давно освоили "эйрбасы" и АТR.

Понятное внимание в Азербайджане привлекло сообщение, что Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем и генеральным директором группы NAVAL Эрве Гию, и в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военно-промышленной сфере.

Уже в последние часы визита Президента Азербайджана принял в Елисейском дворце глава Франции Эммануэль Макрон. В ходе переговоров главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений в сферах политики, экономики, энергетики, экологии, транспорта, безопасности, культуры. Президенты двух стран выразили удовлетворение деятельностью Французского лицея в Азербайджане и Азербайджано-Французского университета. Обсудили связи Азербайджана и ЕС. Отметили, что ведущие компании Франции заинтересованы в дальнейшем расширении деятельности в Азербайджане. Причем, Президент Ильхам Алиев отметил, что в рамках визита провел продуктивные встречи с представителями 11 французских компаний, а между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов. Обсудили главы государств и вопросы энергетической безопасности, подчеркнув успешную реализацию проекта "Южный газовый коридор". И, конечно же, затронули во время беседы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал о позиции Азербайджана в связи с решением конфликта. Была выражена надежда, что Президент Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, лично примет активное участие в решении нагорно-карабахского конфликта.

Но такой "информационный пересказ" оставляет за рамками нечто очень важное. Новый визит Президента Ильхама Алиева во Францию изменил сам характер азербайджано-французских связей. И здесь изрядную пищу для размышлений дает даже простое перечисление документов, подписанных по итогам парижских переговоров.

Так, ОАО "Азерсу" и SUEZ Group подписали Приложение №2 к Служебному договору от 2014 года по оперативному обучению, трансферу ноу-хау и технической помощи, а также Соглашение о намерении по управлению водой и потерями воды в Сумгайыте. ОАО "Азеркосмос" и Национальный центр космических исследований Франции - Рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и компания Thales подписали меморандум взаимопонимания о промышленном сотрудничестве в сфере гражданской авиации. "Азербайджанские авиалинии" также подписали договор с Modern Construction Group и Thales на установку радиолокационной системы для Международного аэропорта Гейдар Алиев. "Азербайджанские авиалинии" подписали договор с Thales о подготовке полного анализа кибербезопасности для "Азербайджанских авиалиний", договор о подготовке полного анализа для обеспечения кибербезопасности Управления воздушным движением "Азераэронавигации", а также письмо о намерении по созданию интегрированной системы брифинга для летных экипажей.

Одно только это позволяет констатировать: Азербайджан и Франция в развитии своих двусторонних отношений уже переросли этап основополагающих договоров. Сотрудничество двух стран уже прочно встало на рельсы, оно развивается вглубь и вширь, наполняется конкретным содержанием, где политические декларации уступают место деловым контрактам.

И это еще не все. На самом деле связи Азербайджана и Франции имеют очень давнюю историю. Тут можно вспомнить и поездку по Кавказу Александра Дюма (сына), и изданные еще в тридцатые годы в Париже записи азербайджанских мугамов, и перевод на французский язык эпоса "Кероглу". Неоценимую роль в становлении этих отношений сыграла азербайджанская эмиграция - в Париже оказались многие деятели Азербайджанской Демократической Республики после ее падения. Можно вспомнить, что путь на войну знаменитой эскадрильи "Нормандия - Неман" лежал через Баку, что столицу Азербайджана в годы Второй мировой войны посещал генерал Шарль де Голль. Наконец, нельзя не вспомнить наших соотечественников - бойцов французского Сопротивления.

Это - краеугольные камни исторического фундамента двусторонних отношений. Нужно отметить, что Франция после восстановления независимости Азербайджана была второй по счету страной, открывшей в Баку свое посольство - даже раньше тех стран, которые еще в советские годы имели здесь консульства.

Сегодня огромную роль в двусторонних отношениях играет культурная дипломатия, где ведущая роль принадлежит Фонду Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. В числе его проектов - и реставрация исторических памятников Франции, включая Версаль, Кафедральный собор Страсбурга, церкви Нормандии, и помощь Лувру, и, конечно же, регулярно проходящие во Франции Дни культуры Азербайджана и выставки французского искусства в Баку.

Но вместе с тем нынешний визит Президента Ильхама Алиева был своеобразной презентацией во Франции нового Азербайджана, страны, которая успешно проводит реформы и модернизацию, диверсифицирует экономику, развивает свой ненефтяной сектор. И активно привлекает иностранные инвестиции, в том числе из Франции. И если Президент Ильхам Алиев встречается с председателем компании "Rothschild and Co" Дэвидом де Ротшильдом, собеседники обсуждают необходимость расширения сотрудничества с Азербайджаном, а затем господин де Ротшильд вспоминает о работе своего деда в Азербайджане, понятно, что наша страна интересует его не из-за ностальгических воспоминаний - здесь наличествует конкретный деловой и финансовый интерес.

И еще одно обстоятельство. Этого успеха Азербайджан добился, если угодно, "на чужом поле". С момента распада СССР в Ереване по поводу "особых отношений" Армении и Франции не высказался только ленивый. Но теперь выясняется, что "особые отношения" с Арменией - это явно не аргумент против развития связей Франции и Азербайджана.

И для такого интереса со стороны более чем десятка французских фирм и компаний мало одного только наличия нефти. Для вывода отношений двух стран на нынешний уровень нужна была продуманная стратегия реформ, которая обеспечила и политическую стабильность, и динамичное развитие Азербайджана, и его инвестиционную привлекательность - та самая программа реформ, которая осуществляется сегодня в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

В этом и есть главный секрет парижского успеха азербайджанской дипломатии.

Нурани,

специально для Day.az