Российские пранкеры объяснили, почему поиздевались над Пашиняном

Премьер Армении Никол Пашинян, долгое время старавшийся не замечать звонков от его имени высокопоставленным лицам Европы, в конце концов высказался по поводу российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).

"В целом, помимо юмора, я вижу в этом (в звонках пранкеров) стремление выяснить некое политическое содержание. Думаю, авторы этих звонком пытаются также посредством этих бесед выяснить, например, в какой мере Евросоюз содействовал революционному процессу в Армении. Я надеюсь, они закончили выяснять", - сказал премьер на вчерашней пресс-конференции.

В свою очередь Вован и Лексус попытались объяснить журналистам свое поведение. По их словам, выбор кандидатуры премьер-министра вызван сменой власти в Армении, тем, что Пашинян человек новый, не имеет выходов на дипломатические ведомства Европы или других стран. "Поэтому в других странах могли посчитать нормальным, что им напрямую пишет, звонит личный помощник или ассистент Пашиняна", - цитируют Вована армянские СМИ.

"Такой приход власти для нас был возможностью. Не важно, это происходило в Армении или где-то еще, нужна была страна, из которой можно было бы звонить в Европу. Если Армения, то почему бы нет? Другим примером могла бы служить Грузия", - сказал Кузнецов.

Кроме того, признался Вован, ситуация в Армении была пранкерам интересна и сама по себе. Интересовало то, как новые власти будут строить отношения с Россией после этого. В частности, собеседник упомянул мнения о том, что за "бархатной революцией" в Армении стояли ЕС, США.

По словам Кузнецова, поскольку армянским премьером стал человек, новый в глазах Запада, попранковать с его именем было легко. Кроме того, Вовану и Лексусу (Алексей Столяров) было интересно, как Запад будет относиться к Армении, причастен ли он к революционным событиям.

Одним словом, ничего личного, просто прикол. Для Вована и Лексуса. А вот для Пашиняна это не очень-то приятный факт, потому что высокопоставленные лица других стран и организаций теперь будут с недоверием относиться даже к реальным звонкам из Еревана. Армянского премьера фактически подставили. И он совершенно прав - это не юмор, а издевательство, намек Еревану на то, что он всегда будет на российском крючке, как бы не барахтался.

Султан Керим