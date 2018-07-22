В Актау может быть подписана Конвенция о статусе Каспия -КАЗАХСТАНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ

Шансы на то, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана в этом году, довольно высоки, несмотря на то, что пять прикаспийских государств в течение более 20 лет довольно консервативно подходили к этому вопросу.

Такое мнение высказал Day.Az известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев, комментируя предстоящий саммит прикаспийских государств в Актау.

По его словам, за последние 10 лет во многих дискуссиях встречались ожидания того, что прорыв в переговорном процессе вот-вот случится.

"Но сенсационных новостей все не было, и встречи высокопоставленных лиц казались дежурными. К тому же, вопрос скорого подписания, на самом деле, не горел по времени. Серьезных и принципиальных конфликтов со времен распада СССР, на Каспии не случалось. Много говорится о Каспии, который становится ареной противостояния и пристального внимания внешних сил, однако, даже поверхностный контент-анализ зарубежных научных работ и материалов ведущих зарубежных СМИ показывает более слабый внешний интерес к Каспию, по сравнению со многими другими нефтегазоносными регионами мира.

Неравномерность распределения нефтегазовых ресурсов является объективной причиной разногласий в вопросе определения правового статуса Каспия. Цена вопроса велика, так как, при различных вариантах раздела дна Каспийского моря максимальные и минимальные оценки ресурсов нефти и газа, приходящихся на долю отдельных каспийских государств, варьируются. Также не стоит забывать, что Каспийское море является пространством, объединяющим сразу несколько макрорегионов евразийского материка (Ближний Восток, Центральную Азию, Южный Кавказ и т.д.). Некоторые аспекты развития прикаспийского региона носят трансграничный и глобальный характер (например, определение маршрутов транзита сырья), а их легче сначала решить в узких рамках. Поэтому особое значение имеет сотрудничество каспийских стран, и альтернатив этому нет.Вопрос Каспия- это дело прежде всего, пяти прикаспийских государств, а не внешних сил" - заявил Эдуард. Полетаев.

По оценкам политолога, относительно недавно начал наблюдаться прогресс в переговорном процессе пятистороннего формата, формироваться реальный "каспиоцентризм" под девизом "Каспий - море дружбы".

При этом имидж Каспийского региона остается достаточно противоречивым, словно собранным по лоскутам. Скорее образ отдельных государств, являющихся прикаспийскими, транслируется на образ Каспийского региона. Но при этом у всех есть понимание, что регион общий. Так что, поиски оптимального сотрудничества в каспийском формате будут продолжены и далее. Регулярные встречи на высшем уровне, частые саммиты и конференции, различные социокультурные приграничные проекты укрепляют общий дух "каспийской дружбы".Пять стран научились более взвешенно подходить к совместным дебатам, понимая, что те или иные перспективы выглядят реальными. Еще в начале прошлого года, говорилось о том, что на 80 процентов проект Конвенции уже согласован. Но, что содержится в остальных 20 процентах и насколько они принципиальные, в открытом доступе об этом до сих пор ничего нет. Тем не менее, число неурегулированных вопросов становится меньше. Да и нерешенные вопросы, можно вполне вывести "за скобки" Конвенции. Главное, чтобы не случилось подписания ради подписания, Конвенция реально должна облегчать сотрудничество наших стран.

Казахстан прилагает усилия, чтобы именно этот саммит был результативный и продуктивный, поэтому также возникают дополнительные оптимистичные ожидания. Саммит, кстати говоря, пятый, юбилейный, его ранее планировали проводить в Астане, но решили перенести в Актау, город на самом Каспии, поближе к столицам других прикаспийских государств. Он состоится 12 августа, когда отмечают международный день Каспийского моря, а символизм в политике имеет большое значение", - сказал наш собеседник, предположив, что данное мероприятие будет сторонами признано как большой успех.

Напомним, что в ноябре 2003 года Россия, Азербайджан,Казахстан, Туркменистан и Иран подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.В июле 1998 года между Казахстаном и Россией было заключено соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему, соответственно. Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Саммиты глав государств прикаспийских стран проводились в 2002 году в Ашхабаде, в 2007 году - в Тегеране, 2010 году - в Баку и в 2014 году - в Астрахани. Важные политические решения, принятые на саммитах глав государств прикаспийских стран в Баку и Астрахани, внесли вклад в согласование ряда принципиальных положений проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Очередной саммит, как говорилось выше, пройдет в 2018 году в Актау. Казахстан в качестве цели данного мероприятия выдвигает принятие Конвенции.

Матанат Насибова