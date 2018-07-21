Американский экономист затребовал за "спасение" Армении крупную сумму

Известный американский экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу, кажется, согласился содействовать восстановлению и развитию экономики Армении, сообщает газета "Жаманак" ("Время").

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 12 мая обратился к авторитетному экономисту с предложением приехать в Ереван и помочь в восстановлении экономики республики. Аджемоглу тогда ответил, что очень хочет приехать в Армению, но затрудняется назвать конкретные сроки из-за ряда проблем личного характера. При этом он пообещал приложить усилия, чтобы помочь стране.

По сведениям газеты, эта помощь, однако, не будет продиктована лишь патриотическими чувствами. Свои услуги эксперт оценил в 300 тысяч долларов.

"В правительстве обсуждают это предложение, но однозначно, что сумму не будут выплачивать Аджемоглу за счет бюджета. И если его условие будет принято, то платить будут за счет частного сектора. Уже есть кандидаты, в частности, российский бизнесмен и меценат Рубен Варданян", - пишет газета со ссылкой на свои источники.

Аджемоглу является выходцем из Турции.

После "бархатной революции" на него делался большой расчет. Но экономист не особо торопился, заявив газете "Акос", что "все должны надеяться на лучшее будущее Армении, но должны принять, что будет нелегко искоренить коррумпированную систему изнутри". В ответ на звонок Никола Пашиняна он сказал: "живя за пределами страны, не знаю, чем могу помочь. При удобном случае я поеду в Армению. Сейчас из-за семейных обстоятельств этого сделать не могу и не могу сказать, когда смогу поехать в Ереван".

Напомним, что в апреле прошлого года на конференции Института изучения Армении Университета Южной Калифорнии Аджемоглу высказался в том духе, что "Армения гораздо больше могла бы напоминать Чехию или Эстонию, но вместо этого мы имеем страну, которая гораздо больше напоминает Азербайджан или Узбекистан, и это настоящий позор".

Тем не менее, экономист не особо спешил на помощь "родине предков", и, как теперь выясняется, причиной послужили чисто меркантильные интересы. В Ереване рассчитывали, что Аджемоглу, услышав зов, немедленно все бросит и будет готов денно и нощно трудиться ради "спасения" Армении. И главное - сделает это совершенно безвозмездно, по, так сказать, долгу совести армянина.

Однако "превращать" Армению в Чехию или Эстонию оказалось для армянского бюджет очень накладно. И теперь там ищут возможности оплатить услуги мировой знаменитости. А так как 300 тысяч долларов (почти 150 миллионов драмов) для бюджета Армении сумма чувствительная, решили потрясти частный сектор. Если деньги будут выделены из бюджета, через некоторое время, когда общественность устанет ждать экономического чуда, граждане начнут ворчать о напрасно потраченных средствах, за счет которых можно было поднять пенсии и так далее. А Рубен Варданян бессмысленную трату средств как-нибудь переживет.

Дело в том, что Дарон Аджемоглу мыслит чисто по-американски и не учитывает особенностей и реалий геополитической расстановки сил, а также возможности той или иной страны. В противном случае он не сравнивал бы Армению с Чехией и Эстонией, и тем более Азербайджаном, до которого ей еще расти и расти.

Как напомнило ранее издание eadaily.com в статье "Дарон Аджемоглу - бесполезный "гуру" для экономики Армении", до сих пор рекомендации Аджемоглу для постсоветских государств сводились к набору банальностей, а его базовая теория "инклюзивных" и "экстрактивных" институтов игнорирует многие факторы, от которых зависит реальное экономическое развитие, и вообще не является оригинальной. Про необходимость "улучшения институтов" как универсальный стимул для экономического роста страны догоняющего развития, в том числе на постсоветском пространстве, слышат уже давно, но на практике это чаще всего оборачивается еще большим их отставанием, констатирует eadaily.com.

Между тем, армянские экономисты недовольны решением Пашиняна и утверждают, что лучше бы он обратился за помощью к ним. Например, эксперт по экономическим вопросам Ашот Осипян считает, что в вопросе разработки экономической политики не следует придумывать велосипед. Вместо этого лучше создать группу местных экспертов, так как в Армении есть много хороших экономистов, потенциал которых следует использовать, цитируют Осипяна армянские СМИ. В противном случае, считает он, если ожидания не будут оправданы, то с учетом того, что революцию, фактически, совершила молодежь, разочарование будет серьезным и приведет к значительному оттоку людей из страны.

Разумные слова, но Пашинян упрям в своем намерении приобрести рецепт спасения армянской экономики в заморских странах. И как можно дороже. Хотя, если уж откровенно, рецепт этот хорошо известен каждому армянину уже четверть века - освобождение оккупированных Арменией территорий и налаживание отношений с соседями.

Это единственный действенный рецепт. Но Аджемоглу вряд ли Пашиняну об этом скажет.

Зульфугар Ибрагимов