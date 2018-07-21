Франция как сопредседатель МГ ОБСЕ станет более активна в карабахском урегулировании - МНЕНИЕ

Заявление президента Эммануэля Макрона о необходимости поиска решения в карабахском урегулировании на основе переговоров показывает заинтересованность Франции в мирном решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение высказал Day.Az азербайджанский политолог, кандидат политических наук Заур Мамедов.

По его словам, Франция в лице президента Эммануэля Макрона как ведущее государство Европейского Союза может оказать содействие в вопросе активизации процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так как французский лидер превосходит в этом отношении своих предшественников, которые были менее активны в решении региональных конфликтов.

"Президент Франции хорошо осведомлен об истории конфликта, и понимает, что он должен быть урегулирован на международно-правовой основе, так как существуют резолюции Совбеза ООН и других авторитетных европейских организаций, призывающих Армению к деоккупации азербайджанских территорий. Понятно, что не стоит сбрасывать со счетов воздействие на французское общество влиятельной армянской диаспоры, позиции которой намного сильнее, чем в других странах Европы. Тем не менее, судя по тому, что Макрон решительно настроен содействовать этой проблеме, (на что указывают его оптимистические заявления), Франция может усилить деятельность в карабахском направлении в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, инициировав новые предложения, с тем, чтобы в этом вопросе появились реальные подвижки. Этот факт обусловлен тем, что Франция придерживается объективной позиции в вопросе решения карабахской проблемы на основе восстановления территориальной целостности и нерушуимости азербайджанскийх границ. Наряду с этим, считаю, что для достижения прогресса в этом направлении, важно, чтобы мировое сообщество частично начало оказывать давление на Армению, с тем, чтобы принудить ее к выполнению принятых Совбезом ООН принципиальных резолюций, призывающих к деоккупации чужих территорий ", - заявил политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

Матанат Насибова