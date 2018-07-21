Расим Мусабеков: Визит Президента Ильхама Алиева в Париж показал большой интерес Франции к Азербайджану и его лидеру

Интервью Day.Az с азербайджанскими депутатом, членом комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

Обычно в летний период наблюдается определенный спад дипломатической активности, лидеры и ведущие политики государств, парламентарии разъезжаются на каникулы. Но Президент Ильхам Алиев продолжает активно работать, реализуя напряженный график встреч и переговоров на высшем уровне с ведущими государствами.

Недавно прошел очень продуктивный визит Президента в Брюссель, где он принял участие в саммите НАТО, а также состоялись его встречи и переговоры с руководством Евросоюза. Подчеркну, что принятые в Брюсселе документы фиксируют принципиальную поддержку территориальной целостности Азербайджана и определяют перспективы сотрудничества. Историческим можно назвать визит в Азербайджан Президента Италии, потому что это был первый приезд итальянского главы в Баку за четверть века независимости нашей страны. У нас с этой страной, в числе 9 стран Евросоюза, заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве, успешно развиваются торгово-экономические отношения.

Особое внимание следует уделить визиту Президента Ильхама Алиева во Францию. В Париже состоялись встречи азербайджанского лидера с руководителями 11 французских компаний, среди которых крупнейшие промышленные и финансовые корпорации с мировым именем, что очень показательно. Между двумя странами подписаны контракты на сумму более двух миллиардов долларов, и не только в сфере энергетики. Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом, главой Сената, ведущими политиками этой державы, что говорит о большом интересе к Азербайджану и его лидеру со стороны Франции.

Активная дипломатия Баку, несомненно, отразится на процессе карабахского урегулирования. Она уже находит отражение, хотя бы в том, что Пашиняну и его новому правительству пришлось отступить от громогласно заявленной позиции начать переговоры с нуля, причем с участием марионеточного режима Нагорного Карабаха. На встрече глав МИД Азербайджана и Армении, организованной сопредседателями Минской группы в Брюсселе было зафиксировано, что необходимо начать субстантивные, то есть содержательные переговоры, и никакого намека не было сделано о возможном подключении к ним Нагорного Карабаха. Секретарю Совбеза Армении в Москве его российский коллега Патрушев прямо заявил, что Москва выступает за поэтапное урегулирование конфликта. А сам Пашинян, первоначально намеривавший уклоняться от личного участия в переговорах, был вынужден заявить о готовности вести их с Президентом Ильхамом Алиевым.

Все это - следствие активной дипломатии Баку и лично главы нашего государства.

Стоит ожидать, что визит Президента Азербайджана во Францию будет способствовать усилению внимания Парижа, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, к разрешению этого конфликта. Французский лидер Эмманюэль Макрон после встречи с Президентом Азербайджана заявил, что продолжит работать над поисками решения вопроса в интересах всех народов региона.

В целом, прагматическая основа наших отношений с Евросоюзом и его членами достаточно прочна и никакие ангажированные "резолюции и заявления" против нашей страны, какими бы громогласными они ни были, помешать укреплению сотрудничества не в состоянии. В отличие от ряда других стран, в том числе Армении, которые заявляют о своей якобы приверженности европейским либерально-демократическим ценностям и просят взамен финансовую помощь и военно-политические гарантии, Азербайджан ничего у Евросоюза не просит и выстраивает отношения на основе взаимных интересов. В том числе это касается отношений между Баку и Парижем.

Лоббистский потенциал армян во Франции велик. Но иллюзии новых властей Армении, что после осуществленного "бархатного" смещения криминально-олигархического режима Саргсяна, на них польется большой поток финансовой помощь и усилится политическая поддержка в контексте карабахского конфликта, рассеиваются. В армянских СМИ, причем позитивно настроенных к новым властям, звучат упреки в некомпетентности и наивности Пашиняна и его сподвижников в международных делах. Полагаю, что столкновение с реальностями современного мира должно поубавить у Пашиняна революционного романтизма.

Беседовала Лейла Таривердиева