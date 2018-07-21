Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, интересная для Франции и Европы - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

21 июля 2018 16:45

Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, которая представляет для Франции, и в целом для Европы огромную значимость, и недавний визит Президента Ильхама Алиева в Париж, который состоялся по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона, однозначно подтвердил этот факт.

Такое мнение высказал Day.Az российский независимый эксперт Илья Тропинин.

В Париже состоялась встреча Президентов Азербайджана и Франции - ФОТО

По его словам, среди стран постсоветского пространства именно Азербайджан пользуется большим авторитетом среди ведущих стран европейского континента.

"Разумеется, что этот факт является логичным результатом выверенной и сбалансированной политики азербайджанского государства, которая проводится с момента восстановления независимости страны. Азербайджан воспринимают в Европе и в мире как надежного стратегического партнера и союзника, с которым нужно строить долгосрочное сотрудничество. Это очевидный факт, и именно поэтому большинство ведущих государств европейского континента готовы к разноплановому сотрудничеству с Азербайджаном. Франция является ярким тому примером, поскольку между двумя странами наработан большой опыт сотрудничества в важнейших сферах торговли, экономики, энергетики, военной области. Франция является сопредседателем МГ ОБСЕ и активно работает в направлении карабахского урегулирования, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное решение многолетней проблемы согласно законам международного права.

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На мой взгляд, визит азербайджанского лидера в одну из ведущих стран Европейского Союза стоит расценивать как очень результативный и успешный, и, я думаю, он сыграет важную роль в укреплении двусторонних экономических связей, а также еще больше усилит интерес Франции к Азербайджану", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова

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