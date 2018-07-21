Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, интересная для Франции и Европы - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, которая представляет для Франции, и в целом для Европы огромную значимость, и недавний визит Президента Ильхама Алиева в Париж, который состоялся по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона, однозначно подтвердил этот факт.

Такое мнение высказал Day.Az российский независимый эксперт Илья Тропинин.

По его словам, среди стран постсоветского пространства именно Азербайджан пользуется большим авторитетом среди ведущих стран европейского континента.

"Разумеется, что этот факт является логичным результатом выверенной и сбалансированной политики азербайджанского государства, которая проводится с момента восстановления независимости страны. Азербайджан воспринимают в Европе и в мире как надежного стратегического партнера и союзника, с которым нужно строить долгосрочное сотрудничество. Это очевидный факт, и именно поэтому большинство ведущих государств европейского континента готовы к разноплановому сотрудничеству с Азербайджаном. Франция является ярким тому примером, поскольку между двумя странами наработан большой опыт сотрудничества в важнейших сферах торговли, экономики, энергетики, военной области. Франция является сопредседателем МГ ОБСЕ и активно работает в направлении карабахского урегулирования, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное решение многолетней проблемы согласно законам международного права.

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На мой взгляд, визит азербайджанского лидера в одну из ведущих стран Европейского Союза стоит расценивать как очень результативный и успешный, и, я думаю, он сыграет важную роль в укреплении двусторонних экономических связей, а также еще больше усилит интерес Франции к Азербайджану", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова