Отношения Баку и Парижа динамичны и устойчивы. Визит Президента Ильхама Алиева это подтвердил

Отношения Азербайджана и Франции в последние годы характеризуются значительной динамикой и устойчивостью. Нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Париж является красноречивым тому свидетельством.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Азербайджан" Ильгар Велизаде, комментируя итоги визита Президента Азербайджана во Францию.

В ходе визита освещались все темы двусторонней повестки, включая и политический, и экономический блок, и вопросы гуманитарного характера. В то же время, говоря об азербайджано-французских отношениях, нельзя не отметить исключительную роль в них экономического фактора, подчеркнул политолог.

"Франция не одно десятилетие является активным участником нефтегазодобычи, которую осуществляет Азербайджан в шельфе Каспия. И надо сказать, что это сотрудничество приносит взаимные плоды. Азербайджан является перспективным и самым выгодным партнером Франции, причем не только в регионе Южного Кавказа, но и на более широком пространстве. Это партнерство сегодня можно увидеть и почувствовать на практике во многих сферах, в частности, в той же нефтегазовой сфере. Франция участвует в одном из перспективных проектов по газовому месторождению "Апшерон", который начнет приносить свои плоды в следующем десятилетии", - сказал Велизаде.

По его словам, исключительное значение в двусторонних отношениях играет нефтегазовый сектор, и в этой сфере бизнес-круги Франции проявляют к нашей стране особый интерес.

Наш собеседник отметил, что в ходе визита Президент Ильхам Алиев встретился в руководителями крупнейших и известнейших французский корпораций.

"Например, состоялась встреча с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом. Эта авторитетная династия демонстрирует устойчивый интерес к Азербайджану на протяжении полутора столетий. Этот интерес обусловлен тем, что Азербайджан располагает такими месторождениями, которые могли бы не только сегодня, но и в обозримой перспективе играть ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Особенно в свете реализации "Южного газового коридора", где Азербайджан играет первостепенную роль", - отметил азербайджанский политолог.

Наш собеседник подчеркнул, что интерес Франции к Азербайджану, конечно же, не ограничивается лишь энергетикой, а охватывает практически все сферы. Об этом говорит разнообразие направлений подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева документов. Тут и управление водой в Сумгайыте, и сотрудничество "Азеркосмос" и Национального центра космических исследований Франции, и взаимодействие в сфере кибербезопасности, и важный документ о промышленном сотрудничестве в сфере гражданской авиации, подписанный АЗАЛ и французской Thales.

"Единственная сфера, которая не была за последние годы серьезно освоена между нашими странами - военно-техническая. Но и этот сегмент двустороннего сотрудничества начал активно развиваться. Как известно, недавно Франция сняла запрет для военно-промышленных компаний своей страны на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану. Франция демонстрирует живой интерес к Азербайджану в военно-технической сфере. Французский ВПК рассматривает Азербайджан как перспективного игрока и покупателя на рынке вооружений, особенно в нашем регионе. Не ошибусь, если скажу, что в ходе визита Президента в Париж был заложен фундамент взаимодействия в этой сфере, что сулит значительные прибыли Франции и может стать серьезным подспорьем для нашей оборонной промышленности. Азербайджан, как мы знаем, сегодня разрабатывает свои образцы вооружений совместно с ведущими производителями. И в будущем Франция может стать одним из ключевых партнеров Азербайджана в совместной разработке вооружений", - считает Ильгар Велизаде.

Политолог отметил еще одну важную сферу, в которой отношения наших стран находятся на высоком уровне. По его словам, особое место в двусторонней повестке занимает гуманитарное сотрудничество. Азербайджан реализует во Франции серьезные гуманитарные и культурные проекты, которые получают высокую оценку французской общественности и представителей истеблишмента.

"Необходимо отметить тут особую роль Фонда Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Большой резонанс имели, например, проекты по реставрации исторических и культурных памятников Франции. С интересом встречаются и Дни азербайджанской культуры.

Важно что культурные проекты Азербайджана во Франции носят исключительно гуманитарный характер и не имеют политической подоплеки. Например, Армения тоже проводит в этой стране, так сказать, "культурные" мероприятия, но они, как правило, политизированы. Кроме того, Азербайджан - единственная мусульманская страна, которая реализует во Франции гуманитарные проекты, имеющие столь серьезное звучание в культурной жизни страны", - сказал наш собеседник.

Подводя итог, Ильгар Велизаде подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева во Францию как бы предварил визит Президента Франции в Азербайджан и регион. Этот визит, достигнутые на нем договоренности и проведенные обсуждения дадут возможность французской дипломатии, основываясь на результатах, подготовить визит Макрона в Азербайджан на самом высоком уровне.

"Все это в целом говорит о том, что динамика двусторонних отношений является высокой, сохранит свои темпы и будет приносить плоды", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева