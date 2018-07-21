Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Арабской Республики Египет - Дня революции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути развития и дальнейшего укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народа Египта - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.