Владимир Зорин: Азербайджан - активный партнер и России, и российских общественных организаций

Азербайджан - активный партнер и России, и российских общественных организаций.

Об этом "Вестнику Кавказа" на полях Конгресса народов России, посвященного 20-летию общественной организации Ассамблея народов России, сказал член президентского совета РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Думаю, на этой площадке мы будем конструктивно взаимодействовать и дальше. Азербайджан - одно из очень видных, заметных государств на евразийском пространстве, которое играет очень большую роль и как модератор, и как площадка для диалога в кавказском регионе", - сказал Зорин.

По словам члена президентского совета, участие Азербайджана в Ассамблее народов Евразии имеет большую перспективу.