Мощь и сила. Растущий авторитет Азербайджана в мире

Редкая страна на просторах бывшего СССР может похвалиться тем, что на равных сотрудничает с мировыми центрами силы. Азербайджан из числа этих редких стран и сегодня на деле демонстрирует высокие достижения в этой сфере.

Наши недруги напрасно стараются принизить роль Баку на международной арене, лицемерно связывая высокий интерес мировых держав исключительно с нефтегазовым фактором. Однако, итоги недавнего визита Президента Ильхама Алиева в Париж красноречиво свидетельствуют, что Азербайджан ценим и востребован по целому спектру различных областей сотрудничества и взаимодействия. Лидеры обеих стран в ходе встречи отмечали успешное развитие взаимоотношений в политической, экономической, энергетической, экологической, транспортной сферах, в области безопасности, культуры и др. Вместе с тем, выражалась заинтересованность французских компаний в расширении деятельности в Азербайджане.

"Проведенные во Франции встречи открывают большие перспективы экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что в ходе визита были проведены эффективные встречи с представителями 11 компаний Франции, которые открывают большие перспективы экономического сотрудничества между нашими странами.

Забегая вперед, отметим, что стоимость контрактов, подписанных в Париже, оценивается в более чем $2 млрд. В частности, как сообщается, АО "Азерсу" и компания SUEZ Group подписали Дополнение №2 к Служебному соглашению от 2014 года "Об оперативной подготовке, передаче "ноу-хау" и технической помощи" и "Договор о намерениях по управлению водой и потерями воды в городе Сумгайыт". ОАО "Azerkosmos" и Национальный центр космических исследований Франции подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компания Thales подписали: Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в сфере гражданской авиации, договор о подготовке полного анализа для кибербезопасности AZAL, договор о подготовке полного анализа для обеспечения кибербезопасности Управления воздушным движением "Азеравианавигация", Письмо о намерениях по созданию интегрированной брифинг-системы для летных экипажей.

Кроме того, ЗАО "AZAL" и компания "Modern Construction Group" подписали соглашение об установке радиолокационной системы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Естественно, что Азербайджан интересуют, в первую очередь передовые технологии, "ноу хау" в самых различных областях, которыми Франция, несомненно, обладает.

Примечательно, что практически накануне визита нашего Президента официальный Париж снял запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения, действующий в отношении французских компаний, тем самым дав "зеленый свет" переговорам по военно-техническому сотрудничеству, которые затем состоялись в Париже.

Собственно, экономическое сотрудничество Азербайджана и Франции не новость сегодняшнего дня. Азербайджан закупает во Франции, в том числе самолеты, азербайджанские спутники на орбиту выводят французские космические корабли, французские компании участвуют в разработке нефти и газа на Каспии. К примеру, Total S.A. - французская нефтегазовая компания, четвертая по объему добычи в мире, работает в Азербайджане уже много лет.

Судя по итогам визита, французских партнеров нашей страны вскоре прибавится. Так, Ильхам Алиев встретился в Париже с представителями Thales Group - международной промышленной группы с филиалами в более чем 50-ти странах, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Далее по списку: Rothschild and Co, Airbus,, Naval, группы SUEZ и CIFAL, компании SADE, IVECO France, Bouygues Travaux Publics, Wilmotte & Associés Architectes - все компании соответствующего уровня.

Сотрудничество с такими индустриальными гигантами, многие из которых работают по всему миру, безусловно, кроме немалой экономической выгоды весьма перспективны для Азербайджана с точки зрения получения современных технологий, обучения специалистов и открытия новых рабочих мест. Немаловажное значение этот фактор приобретает для реализации программы по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора. В обозримом будущем это также сулит Азербайджану широчайшие перспективы, как производителю и экспортеру различных товаров несырьевой категории и, в том числе интеллектуальной собственности и технологий. Баку имеет все шансы стать научной и технологической "меккой", как для региона Южного Кавказа, так и далеко за его пределами.

Естественно, что динамичное развитие экономики генерирует потребность помимо технологий и в иностранных инвестициях. В этом смысле Франция обладает огромным потенциалом. Большие перспективы, к примеру, обещает встреча Президента Ильхама Алиева с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом. Стороны обсудили ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству, была подчеркнута необходимость его расширения в банковском секторе, в области приватизации.

Переоценить роль Франции на международной арене практически невозможно. Пятая республика - ядерная держава, один из самых влиятельных и могущественных "акторов" в Европе и целом мире. Безусловно, для Азербайджана значимость Франции еще более очевидна, ведь она сопредседатель МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Следует отметить, что за годы независимости Азербайджана взаимоотношения Баку с Парижем претерпели значительные изменения, причем, явно в лучшую сторону.

С начала армяно-азербайджанского конфликта влияние этнических армян во французском обществе, включая и СМИ, диктовало несколько одностороннюю политику, и далеко не в нашу пользу. Однако, благодаря целенаправленной политике руководства страны, подкрепленной дипломатическими усилиями, сегодня позиция Франции гораздо объективнее, чем в прошлом. В коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президентов Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона в Париже говорится о намерениях Франции и далее содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Президент Франции подчеркнул, что продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона", - подчеркивается в коммюнике.

В таком же ключе выступил председатель Сената Франции Жерар Ларше в ходе встречи с Президентом Азербайджана в парламенте страны. Следует полагать, что крепнущие экономические и политические связи между Парижем и Баку, в том числе станут стимулирующим фактором для более взвешенного, объективного подхода сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции к сторонам конфликта. В целом, позиции двух государств совпадают и в отношении Ирана, против изоляции которого, наперекор воле Вашингтона, выступают Баку и Париж.

Между тем, очевидно, что в деле развития и укрепления азербайджано-французских отношений большую роль играет культурно-просветительская деятельность Фонда Гейдара Алиева - это и реставрация Версаля и Кафедрального собора в Страсбурге, и помощь в восстановлении исторических церквей в Нормандии, и поддержка музея Лувр, и, конечно же, регулярные Дни культуры Азербайджана. Как сказал известный американский политолог Джозеф Най, язык и культура страны - это "мягкая сила", которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи. Именно в качестве инструмента "мягкой силы" успешно выступает Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента АР Мехрибан Алиевой.

Благотворительные и культурные мероприятия Фонда играют неоценимую роль в деле сближения двух стран и народов. Его усилиями в общественном сознании различных стран формируется реальный образ Азербайджана, который ранее воспринимался, в лучшем случае, как "терра инкогнита", а чаще, как враждебная христианству исламская страна. Не случайно в самом начале карабахской войны ведущие информационные агентства той же Франции подчеркнуто преподносили ее как битву между христианами и мусульманами, безусловно, рассчитывая вызвать негативное отношение к нашей стране. Неимоверными усилиями руководства Азербайджана, в том числе и посредством Фонда, эта картина ныне приближается к реальности.

Как известно, бизнес любит тишину. За этой расхожей фразой на самом деле стоит целый ряд мер и условий безопасности, климата благоприятствования, который привлекает иностранных предпринимателей и инвесторов в нашу страну. Азербайджан, в отличие от большинства соседних стран, блестящее тому подтверждение. Немаловажен и тот факт, что в отличие, скажем, от Армении, всесторонне зависимой от России, Азербайджан в глазах французского руководства - адекватный, вызывающий доверие надежный партнер, проводящий свою независимую политику без оглядки на диктат "старшего брата". Это, в том числе подтверждает реализация проекта TANAP, укрепляющего энергетическую безопасность Европы, - по сути нового энергетического моста Евразии.

Словом, визит Президента Ильхама Алиева в Париж с полным правом может считаться значимой вехой на пути развития двусторонних экономических, политических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Францией. Подписанные контракты позволят обоим государствам получить существенную прибыль, внесут большой вклад в экономику как Азербайджана, так и Франции.

Но, возможно, еще более важен фундамент дальнейшего, качественно иного сотрудничества на более высоком уровне, который был заложен в ходе визита главы Азербайджанского государства в Париж.

Р.Рахибоглу