Франция придает особое значение растущему авторитету Азербайджана

Углубление сотрудничества с Францией является важным фактором, который может оказать влияние и на отношения Азербайджана с Европейским союзом (ЕС). Об этом, как сообщает Day.Az, Trend сказал главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

По его словам, состоявшийся накануне визит Президента Ильхама Алиева во Францию, с точки зрения рамок официальных встреч и масштаба обсуждаемых вопросов, является исторически важным визитом, отвечающим интересам как Азербайджана с Францией, так и ЕС с Азербайджаном.

"Проведённые в Париже встречи и обсуждения очень полезны с точки зрения создания широких перспектив для развития сотрудничества в различных сферах экономики, а также для решения беспокоящих Азербайджан проблем. Это можно показать на конкретных примерах. Встречи с влиятельными компаниями Франции, осуществляющими деятельность в различных сферах, увеличат их интерес к Азербайджану. Нет сомнений в том, что в результате этого в значительной степени увеличится не только объём французских инвестиций, но и расширятся направления из вложения", - сказал главред.

Эксперт назвал очевидным тот факт, что и впредь связи между регионами двух стран выйдут на новый уровень развития.

"Президент Азербайджана особо подчеркнул побратимство азербайджанских городов с 15-ю французскими городами, что говорит о больших перспективах в данном направлении. Нет сомнений, что встречи Президента Ильхама Алиева с членами парламента Франции усилят позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта", - сказал эксперт.

Он отметил, что с точки зрения ускорения процесса разрешения нагорно-карабахского конфликта и углубления отношений двух стран особенно важны были обсуждения, проведённые между президентами Азербайджана и Франции.

"Распространённое Елисейским дворцом после встречи глав двух государств коммюнике дает основание полагать, что Франция и лично Эмманюэль Макрон приложат усилия для поиска путей скорейшего решения нагорно-карабахского конфликта", - добавил Гулиев.

Главный редактор отметил, что достигнутые в Париже договорённости свидетельствуют об особом значении, которое придает Франция растущему авторитету Азербайджана, а в частности авторитета Президента Ильхама Алиева на мировой арене", - отметил Гулиев.