Арзу Нагиев: Париж рассматривает Баку как равноправного партнера
Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию представляет большую важность. Об этом, как Day.Az, сказал Trend политолог Арзу Нагиев.
По его словам, Франция является одной из влиятельных стран Европейского союза и одним из ведущих членов НАТО.
"У Азербайджана с Францией давние отношения. К тому же, учитывая, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев находится в постоянном контакте с руководством этой страны", - добавил Нагиев.
Политолог подчеркнул, что одним из наиболее важных моментов визита главы азербайджанского государства во Францию можно назвать обсуждение связей с руководством французской компании Total и проведение переговоров в направлении подписания ряда договоров с этой компанией.
"Сегодня между Азербайджаном и Францией налажены тесные связи как в политической, экономической, также в военной сферах. Сегодня Азербайджан является одной из стран, вносящих вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Париж рассматривает Баку как равноправного партнера. Не стоит также забывать, что во Франции действует многочисленное армянское лобби. Для предотвращения его влияния непосредственные контакты играют большую роль", - подчеркнул Нагиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!