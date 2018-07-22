Азербайджанские СМИ под надежной защитой – День прессы и слово Президента

22 июля в Азербайджане отмечается День национальной прессы.

В этом году национальным СМИ исполняется 143 года. Свою историю они ведут от выхода в свет первого номера газеты "Экинчи", основоположником которой является Гасан бек Зардаби. Несмотря на то, что "Экинчи" просуществовала недолго, издание заложило основы национальной журналистики со своими традициями и особенностями. Эти традиции сохранились и в последующие годы, в советский период и сегодня продолжаются СМИ независимого Азербайджана.

Современная азербайджанская журналистика профессиональна, свободна, обеспечена материально-технической базой и уверена в себе. Азербайджанское государство оказывает СМИ беспрецедентную поддержку, стоит на страже их прав и обеспечивает социальную защиту.

31 июля 2008 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева была утверждена Концепция государственной поддержки развитию средств массовой информации.

Как отмечено в этом основополагающем документе, основная цель государственной поддержки развитию СМИ заключается в развитии свободы мысли, слова и информации с учетом их важной роли в процессе строительства гражданского общества, поддержке независимости средств массовой информации, создании условий для повышения профессионализма и ответственности журналистов, усилении их социальной защиты и так далее.

Утверждение Концепции в корне изменило взаимоотношения СМИ и государства, создало условия для повышения имиджа журналистской профессии, всестороннего развития прессы, укрепления ее материально-технической базы. Забота государства способствовала повышению профессионализма и чувства ответственности у журналистов, а также помогла решить многие их социальные проблемы.

Вскоре после этого, 3 апреля 2009 года Указом Президента был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики. До сегодняшнего дня Фонду было выделено 35 миллионов манатов, которые пошли на успешную реализацию целей, предусмотренных вышеуказанной Концепцией. За прошедшие годы была значительно укреплена материально-техническая база СМИ, снижена их налоговая нагрузка, многим органам прессы были списаны долги за счет государства, предоставлялась финансовая помощь ведущим средствам массовой информации.

Государственная забота о журналистах берет свое начало еще в 90-х годах. Азербайджанские СМИ, как и вся страна, переживали тогда трудный период, упали тиражи, журналисты подолгу не получали зарплат, материально-техническая база газет почти что сошла на нет. Вернувшийся к власти в 1993 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу же занялся решением проблем СМИ, понимая их значение в жизни государства и высоко ценя журналистский труд. Одним из первых таких его шагов стало замораживание, а затем и аннулирование крупных долгов газет издательству "Азербайджан".

Указом Президента Гейдара Алиева, 6 августа 1998 года было упразднено Главное управление охраны государственной тайны в печати и других средствах массовой информации при Кабинете Министров. То есть, фактически была отменена цензура, устранены искусственные барьеры, мешавшие свободе печати. В 1999 году был принят новый Закон "О средствах массовой информации", в 2001-2002 годах в условиях тесного сотрудничества с международными организациями законодательная база в данной сфере была полностью усовершенствована и приведена в соответствие с международными стандартами. В 2000 году было упразднено министерство печати и информации, выполнявшее функцию контроля за деятельностью средств массовой информации, а в 2003 году создан Совет прессы. В 2000-2001 гг. была утверждена "Программа мероприятий для улучшения материально-технических условий средств массовой информации".

А вот еще одна интересная дата - в 1995 году в Азербайджане была заложена основа веб-портала - science.gov.az, который считается "прародителем" электронных СМИ.

Не случайно в 2002 году Общенациональный лидер был удостоен премии "Друг журналистов", учрежденной Комитетом защиты журналистов Азербайджана "Рух".

Сам Гейдар Алиев всегда позитивно отзывался о журналистах, ценил их труд и называл себя их другом.

С уходом из жизни великого лидера, забота о СМИ не прекратилась. Наоборот, с учетом растущих возможностей страны, она ширится и находится в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева.

Эта забота действительно беспрецедентна. Достаточно сказать, что нигде в мире журналисты не получают в свой праздник квартиры от государства. Сотни семей уже въехали в построенные ранее два многоэтажных дома. А в 2020 году будет сдан третий дом в "городке журналистов", закладка которого состоялась в прошлом году, сразу после передачи журналистам новых квартир во втором здании. Причем, что важно - жилье предоставляется сотрудникам медиа, независимо от их политических взглядов и убеждений. И еще - дома для журналистов расположены в одном из лучших мест города, откуда открывается панорама на море, вокруг создается современная инфраструктура, прокладываются дороги, которые обеспечат жильцам "городка" комфорт передвижения.

Обращаясь к участника VII съезда журналистов, проходившего в Баку в марте этого года, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане, обладающем сильным экономическим и финансовым потенциалом, осуществляется всесторонняя государственная поддержка развитию каждой сферы, в том числе средств массовой информации.

"Неслучайно, что значимость национальных информационных ресурсов Азербайджана в мире неуклонно растет, повышается их конкурентоспособность. Думаю, что в настоящее время, когда расширяется глобальная сеть и транснациональные медиа оказывают серьезное влияние на международный авторитет, внутреннюю жизнь отдельных стран, средства массовой информации Азербайджана должны быть активнее и принципиальнее, и, демонстрируя высокий профессионализм, должны ставить наши национальные интересы превыше всего, не жалея сил и умений во имя прогресса общества", - отметил глава государства.

В июле 2017 года Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву была вручена награда "Друг журналистов". Абсолютно заслуженная награда. И выбрана кандидатура Президента была по результатам опроса, проведенного среди СМИ, за продолжительную политику в области обеспечения свободы слова и печати, поддержку журналистов, и социальную защиту и улучшение их жилищно-коммунальных условий.

А через некоторое время группа азербайджанских журналистов выступила в социальных сетях с инициативой создания страницы "Друзья Ильхама Алиева". В аккаунтах в Facebook, Instagram, а также Twitter размещаются материалы о встречах Президента Азербайджана с журналистами, работе по улучшению социальной защиты работников средств массовой информации, а также публикации журналистов о главе нашего государства. Такая пропаганда реалий в отношениях между государством и СМИ, сложившихся в Азербайджане, пропаганда стратегии Президента Ильхама Алиева в области медиа - прекрасная возможность донести правду в противовес недостоверной, искаженной и явно лживой информации о состоянии прав и свобод в нашей стране.

Поздравляя Президента с днем рождения, журналисты написали: "Мы гордимся тем, что являемся вашими друзьями и помощниками. Медиа Азербайджана с Вами".

В последние пятнадцать лет всестороннее развитие независимых СМИ в Азербайджане неразрывно связано с именем Президента Ильхама Алиева и проводимой им политикой в области медиа.

По последним данным, в Азербайджане действует около 5 тысяч органов медиа, в том числе 50 информагентств, сотни интернет-изданий, более 20 телеканалов, в том числе общереспубликанских, спутниковых, региональных, кабельных телеканалов. Кроме того, в республике всецело обеспечена свобода Интернета. Действующая сегодня законодательная база в сфере СМИ полностью соответствует мировым стандартам.

Выступая на церемонии передачи квартир журналистам в июле 2017-го, Президент подчеркнул, что журналисты своей деятельностью вносят большой вклад в развитие страны, выявляют проблемы, беспокоящие общество. С этой точки зрения глава государства считает журналистов своими помощниками.

"О беспокоящих людей вопросах я узнаю, в том числе, из печати и сразу же реагирую на это. Государственные чиновники или другие лица, все, кто допускают просчеты, знают, что свобода слова и печати в Азербайджане не позволит им допускать какие-либо недостатки в работе. Поэтому журналисты, возможно, даже сами не зная об этом, являются моими помощниками. Я признателен вам и за это. Уверен, что вы и впредь будете писать о вопросах, вызывающих беспокойство всего общества, немедленно, оперативно будете реагировать на несправедливость и беззаконие, привлекать внимание общества и государственных органов к этим вопросам", - сказал Президент.

Коснувшись вопросов, связанных с дальнейшим развитием журналистики, глава государства подчеркнул, что Азербайджанское государство и впредь будет проявлять активность в развитии свободной печати. Для журналистов созданы все условия.

Он также отметил, что азербайджанская журналистика должна быть патриотичной, национальные интересы должны быть превыше всего. А со своей стороны заверил: "Как Президент, я и впредь буду прилагать все усилия для развития свободных медиа. Мы и дальше будем предпринимать шаги, направленные на решение бытовых проблем журналистов, так как я хорошо понимаю, что журналист - не бизнесмен и не предприниматель. Для человека, занимающегося журналистикой, купить квартиру не такой уж легкий вопрос, и государство всегда рядом с вами в этом деле. Азербайджанское государство - сильное, социальное государство. Вы знаете, что мы принимаем все необходимые меры для решения социальных вопросов".

Президент Ильхам Алиев - лидер, который стоит на своем слове. И нет сомнений, что впереди у азербайджанских СМИ большие перспективы.

Day.Az поздравляет всех коллег с Днем национальной прессы.

Лейла Таривердиева