Обнародована точная дата визита Чавушоглу в Азербайджан
23 июля 2018 08:55 121
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан 24 июля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник сообщили в министерстве иностранных дел Турции.
Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита Чавушоглу проведет встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, а также другими официальными лицами.
"Визит Чавушоглу в Баку будет однодневным", - добавили в министерстве.
В рамках визита, как отметили в МИД, будет обсуждено укрепление отношений между Турцией и Азербайджаном, а также другие региональные вопросы.
"Ожидается, что Чавушоглу также проведет встречу с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым", - сказали в МИД Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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