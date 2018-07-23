Второй "медовый" заместителя Пашиняна вызвал в Армении скандал

Члены команды Никола Пашиняна во всей красе испытывают на себе те технологии, которые применяли к прежним властям.

Особое внимание общественности сегодня уделяется первому вице-премьеру Арарату Мирзояну. После его полета на "борте №1" на заседании ЕАЭС в Душанбе, в Армении к нему стали относиться к сомнением. А адекватен ли заместитель любимца публики Пашиняна?

Теперь постепенно разгорается новый скандал вокруг его имени. Ранее было сообщено, что Мирзоян отправился в США. О причинах этого визита гадали в экспертных кругах, не находя объяснений. А на днях выяснилось, что у господина Мирзояна просто второй медовый месяц, и провести его он решил в США. В конце концов, главе семейства пришли в руки должности и деньги, почему бы не порадовать любимую жену и не показать ей Штаты, которые она вряд ли увидела бы, если бы не дружба мужа с Пашиняном?

Раскрыл общественности глаза советник экс-начальника полиции Владимира Гаспаряна Нарек Малян, обвинивший в соцсетях вице-премьера в нецелесообразной растрате бюджетных средств. По его словам, пока эксперты пытаются понять смысл визита Мирзояна в США и ущерб, нанесенный им армяно-американским отношениям, оказывается, это второй медовый месяц последнего.

"Учитывая гиперактивность супруги вице-премьера, можно предположить, что этот семейный вояж будет продолжительным", - цитируют армянские СМИ.

При этом Маилян поинтересовался, сколько стоила эта поездка гражданам страны, и выразил надежду на то, что "жена Мирзояна также отделится от государства, как и церковь".

Отметим, что супруга Мирзояна Гоар Абаджян действительно личность энергичная. Она принимала активное участие в беспорядках в Ереване и даже была задержана полицией. Нынешний вице-премьер отреагировал на ее задержание в том смысле, что после нескольких часов, проведенных с Гоар, полицейские сами перейдут на сторону протестующих.

Как бы там ни было, Маилян испортил заместителю Пашиняна медовый месяц. Мирзояну теперь приходится оправдываться. На своей странице в Facebook он заверил, что поездка в США Гоар была за счет семейных, а не бюджетных средств. Он посоветовал обвинителю не лезть в его семейные дела и пообещал общественности представить отчет визита.

Султан Керим