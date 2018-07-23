В Армении требуют наказать любимицу Саргсяна

Как известно, голь на выдумку хитра. А голь, пришедшая к власти в Армении и столпившаяся вокруг премьера с улицы, вообще изобретательна и полна сюрпризов. При отсутствии логики и образования.

На днях мы сообщали о скандале, разгорающемся между вице-спикером парламента Арпине Ованнисян и секретарем комиссии по реформам Избирательного кодекса при премьер-министре РА Даниелем Иоаннисяном. Первая назвала второго умственно отсталым, не зная, что из парламента идет прямая трансляция и ее слова запишутся на камеру. А попытавшись извиниться, любимица экс-президента Сержа Саргсяна совсем запутала дело. И теперь некие правозащитники и общественники требуют ее наказать. Но не за оскорбление Иоаннисяна - это выглядело бы, конечно, как-то странно. А за оскорбление... инвалидов.

"Мы требуем от Национального собрания РА сформировать в установленном порядке временную комиссию по этике и обсудить поведение вице-спикера Национального собрания РА", - сказано в объявлении, распространенном рядом правозащитных и общественных организаций, сообщает Первый Информационный.

"Оскорбление Даниела Иоаннисяна высокопоставленным государственным чиновником РА путем приписывания ему умственной инвалидности - ни что иное, как дискриминация на основании предполагаемой инвалидности, оправдание и углубление существующей дискриминации, которые продолжают делать их уязвимыми, - говорится далее в этом демагогическом документе. - Вызывает беспокойство также отклик-разъяснение Арпине Ованнисян в связи с ее высказываниями, которым она избегает факта оскорбительности ее слов для лиц с инвалидностью и просит прощения только за персонифицированный характер ее слов.

Считая неприемлемым дискриминационное отношение к лицам с умственными проблемами и спекуляцию умственными проблемами, мы требуем от Национального собрания сформировать в установленном порядке временную комиссию по этике и обсудить поведение вице-спикера Национального собрания РА", - говорится в заявлении.

Похоже, что "умственная отсталость" приняла в Армении характер эпидемии и поразила уже не только любимицу Саргсяна мадам Ованнисян, оскорбившую человека на камеру, но и массу демагогов, подписавших такой до невозможности странный документ.

Султан Керим