Первые выстрелы российско-армянской войны

События вокруг "российско-армянской дружбы" развиваются по направлению к закономерному финалу - вооруженному противостоянию, а проще говоря, к войне.

Пока это кажется невероятным. Но кто мог еще недавно предположить, что Россия будет воевать единоверной братской с Грузией, и, самое главное, с Украиной. Относительно которой ученые до сих пор спорят: русские и украинцы - это братские родственные народы или две части одного и того же народа?

Как передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru, об этом пишет KavkazPlus.



Однако после того, как в Армении победил проамериканский майдан, причем, изначально намного более прозападный, чем прежние "цветные революции" на постсоветском пространстве, стало очевидно что Армения де факто - уже враг России.

У власти в Армении все без исключения русофобы и западные ставленники. Немногочисленные здравомыслящие и пока не зазомбированные "майданной" пропагандой представители армянского народа, которые за дружбу с Россией - лишены не только доступа к власти, но и возможности высказаться в СМИ. А если даже выскажутся, то их объявят "предателями", точно так же, как тех еще более малочисленных здравомыслящих армян, которые предлагают помириться с Турцией и Азербайджаном.

Единственное, что удерживает "революционную" Армению от прямых враждебных антироссийских действий - указание новых "хозяев" с ними не торопиться.

Для того чтобы полностью подчинить армянскую "пятую колонну" внутри России западным интересам, в связи с чем эффект враждебности Армении к России будет намного более разрушительным для русского государства.

Но когда курс на вражду взят, то стрелять рано или поздно начнут. Часто из-за напряженности раньше времени. Тогда потенциальные враги говорят "своим": "не поддавайтесь на провокации" раньше времени. Такое мы помним было накануне нападения Германии на СССР в 1941 г.



18 июля около 11.30 военнослужащие 102-ой российской военной базы в Гюмри провели военные учения на административной территории села Паник. Раньше о таких учениях обычно заранее местное население предупреждалось.

Причем предупреждали армянские власти, которых в свою очередь информировали российские военные.



Однако на это раз почему-то местные власти население не предупредили. И трудно поверить в то, что виноваты в этом российские военные - в нынешней сложной ситуации в Армении трудно поверить, чтобы они обучениях армянскую сторону не предупредили. Еще труднее поверить в то, что сельские власти "случайно забыли предупредить" односельчан. Такие вещи, особенно в небольших селах "случайно" никогда не забываются. Скорее всего, указание "забыть предупредить" население поступило с самого "верху".



Так или иначе, начавшиеся учения с выстрелами ввергли в ужас жителей как села Паник Ширакского марза, так и жителей прилежащих сел. Вначале им показалось, что началась война.



"До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание.



Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!", - сказал глава сельской администрации Вардан Макеян.



Понятно, что глава сельской администрации должен был получить указание от более высокого начальства (на уровень села руководство российских военных вряд ли передало информацию) т.е. сознательно не предупреждать население решили на уровне марза или в Ереване.



При этом премьер-министр Никол Пашинян сознательно намекнул на то, что "крайней" за инцидент в Панике является российская сторона. 19 июля в начале заседания правительства коснувшись инцидента в селе Паник Ширакского марза, где военные российской базы открыли учебный огонь в селе, Пашинян назвал это недопустимым деянием.

"Я считаю это провокацией против дружественных армяно-российских отношений, против суверенитета Армении. Виновные должны быть призваны к ответственности. Пока не решено, в соответствии с какой процедурой должно быть проведено расследование инцидента, поскольку существуют двусторонние договора. Я знаю, что в полиции готовят документы, и я надеюсь, что расследование будет результативным", сказал Пашинян.

Из слов Пашиняна сразу же становится понятным, что "революционные" армяне ну никак против "дружественных армяно-российских отношений" быть не могут. Тогда кто виноват?



Понятное дело - коварные русские! Которые не только портят армянские дороги (об этом Armenianreport уже писал в материале Зачем Армении русские дармоеды в погонах? ) но еще пугают представителей "пострадавшего от "геноцида" (по российской же вине"!) народа своими громкими учениями!



Поэтому после выстрелов в селе Паник антироссийская кампания в Армении вспыхнет с новой силой. Курс на вражду с Россией, взятый "революционным" прозападным режимом в Ереване, необратим. Поэтому выстрелы в селе Паник могут вполне стать первыми выстрелами российско-армянской войны.

А между тем Армения на глазах становится полностью подконтрольной НАТО страной и таким образом превращается в "троянского коня" США и НАТО для России в стратегически важном кавказском регионе.

Похоже, с "майданом" в Армении США и Западу удалось провернуть самую удачную спецоперацию, о которой еще недавно они не могли и мечтать. На содержание режима Пашиняна они не тратят ни цента. Кормить и даже защищать своего фактического врага продолжает Россия.

Для России произошло худшее, что можно было представить. Если бы после "майдана" Армения, как и Украина в 2014 г., стала бы открыто враждебной России - это было бы полбеды. Можно было бы разорвать отношения, эвакуировать базу, до минимума сократить экономические связи.



Но сейчас реально враждебная РФ Армения формально остается военным союзником России, имеющая в силу этого доступ к стратегическому военному планированию, чьи вооруженные силы "интегрированы" с российскими в рамках ОДКБ, и полностью управляется людьми, подконтрольными США - главному геополитическому сопернику России. Аналогов такого поражения, которое произошло у России "на армянском фронте", в истории просто нет.



При этом формальное членство Армении в НАТО даже не нужно. Во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе новый армянский премьер Никол Пашинян ясно дал понять, что НАТО для него "приоритет", ну а Россия, это геополитический противник, которого очень удобно можно грабить и "эксплуатировать", пользуясь инерцией "союзнических" отношений.

Более того на Армению работают люди, имеющие реальную власть в России.

Тот же глава МИД РФ Сергей Лавров-Калантаров может в критический момент послушать не своего "непосредственного начальника" Владимира Путина, а своих работающих на США и Запад соплеменников - Пашиняна и тех из западной армянской диаспоры, кто за ним стоит.



С Пашиняном, впервые попавшим на Запад в качестве первого лица Армении, провели встречи руководители различных структур Евросоюза, главы государств и правительств, входящих в Североатлантический альянс. Так Никол Пашинян встретился в Брюсселе канцлером Германии, президентами Франции, Литвы, Канады, Украины, Словакии и Афганистана с премьер-министрами Греции, Бельгии, Македонии, Испании и Италии, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Более того Пашиняну было доверено вступление по одному из ключевых НАТО мероприятий - по Афганистану. Зал при вступлении Пашиняна был полон, и присутствующие делали вид, что внимательно его слушают. В этом разительное отличие от выступления на том же саммите НАТО в Брюсселе президента Украины Петра Порошенко.



Напомним, что потенциал Украины несопоставим с потенциалом Армении. Украина - крупнейшая после России страна Европы. Украина стремится стать полноправным членом НАТО. Украина с оружием противостоит главному геополитическому противнику НАТО - России, причем фактически воюет с Россией на Донбассе. И при выступлении президента этой страны зал был фактически пуст. Порошенко, по сути "выступал перед пустыми креслами". А послушать премьера ничтожной по сравнению с Украиной Армении, собрались все кто мог. Это очень показательно и свидетельствует, к тому, что среди руководителей стран НАТО Пашинян сразу стал "своим".

Одновременно Пашинян, по сути, начал шантажировать Москву при помощи НАТО, правда, пока что воздерживаясь от открытой антироссийской риторики. Но на фоне визита Пашиняна в Брюссель в армянских СМИ уже развернута кампания против пребывания российской базы в Гюмри и российских пограничников на границах Армении с Турцией и Ираном. Также вовсю обсуждается выгодность для НАТО сотрудничества с Арменией. Ведь стратегически Армения расположена выгодно для базирования авиации США и НАТО на ее аэродромах: Ближний и Средний Восток - рядом.



Армения может, по сути, стать полноценным союзником НАТО, запустить НАТОвских военных к себе в страну, формально не выходя из ОДКБ.

Т.е. российские военные в таком случае просто окажутся "заложниками в тылу врага" или потенциальными "военнопленными" в случае конфликта. Вырваться из своей базы в Гюмри в случае враждебных действий они просто не смогут. И такой перспективой, судя по всему, Пашинян открыто шантажирует Россию.

То, что саммит НАТО принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, похоже, Пашиняна не сильно беспокоит. Более того опираясь на эту резолюцию НАТО и с помощью США Пашинян может шантажировать Россию и "карабахким вопрсом". Ведь если Россия будет настаивать на мирном урегулировании в Карабахе с деоккупацией территорий, Пашинян будет "давить" на то, что те же страны НАТО за восстановление территориальной целостности других стран - Украины, Молдовы и Грузии.



Т.е. у армян может быть ответ России: "сперва отдайте Крым Украине, а потом что-то требуйте от нас по Карабаху".



Но в том-то и дело, что решение отдать же Крым нынешней антироссийски настроенной Украине для авторитета нынешнего руководства РФ обернется катастрофой. Ведь его рейтинг среди населения на фоне социальных проблем в стране только и держится на том что "крымнаш".



Таким образом, змея, пригретая Россией, кусать начнет неизбежно. А противоядия от этого гада у России, увы, нет. "Пятая армянская колонна" внутри РФ имеет доступ к системе управления Россией и влиянием на принятие решений.

Да и СМИ под армяно-американским контролем.