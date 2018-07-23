Военные корабли России прибыли в Баку - ФОТО

Для принятия участия в международном конкурсе "Кубок моря - 2018", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана на Каспийском море 23 июля, в Баку прибыли малые артиллерийские корабли "Волгодонск" и "Махачкала", а также спасательно-буксирное судно "СБ-45" Каспийской флотилии ВМФ России.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

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