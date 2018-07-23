Новое правительство Армении обвинили в бездарности и перевороте

О том, что приход к власти оппозиционера Никола Пашиняна был не революцией, а банальным переворотом, в Армении уже говорят открыто.

"Честно говоря, все, что происходит в эти дни в нашей стране, похоже больше на рокировку власти, чем на бархатную революцию. И впечатление такое, что предпринимается попытка не поставить снова сошедшую с рельсов развития страну на правильный путь, а путем инвентаризации РПА - "Гражданский договор" показать каким-то людям что-то", - пишет газета "Паст".

"С другой стороны, мы становимся очевидцами не изменения системы ценностей на идеологической основе, а простого парада кадровых перестановок без четких оснований. В противном случае Союз добровольцев "Еркрапа" не предлагал бы для своего спасения Араму Саркисяну возглавить руководство структурой, не предпринималась бы попытка заменить президента Федерации футбола Армении руководителем силовой структуры и т.д. Согласитесь, что создалась бы довольно интересная картина, если бы вдруг мы узнали, что, к примеру, Трамп стал президентом Федерации шахмат США или глава Госдепа - президентом Федерации футбола США.

Не много ли схожести между бывшими властями и теми, кто пришел к власти с креативным мышлением, лозунгом "культура - это я" и большим желанием расшатать существующие устои? До каких пор мы должны жить с логикой, что заменив дешевый костюм на дорогой, кроме "понтов" перед своим окружением, с человеком, по сути, никакого чуда не происходит. В конце концов, кому интересно, дорогой у премьер-министра костюм или нет, или сколько стоят его часы? Важны дела, которыми тот или иной руководитель пытается продвигать страну вперед.

И если произошедшие в стране изменения предполагают изменение целей и перспектив, то позвольте сказать: "Господа чиновники, неужели у вас так мало дел, что решили возглавить федерации, или иными словами говоря, объясните, чтобы общество также поняло смысл этого...", - пишет газета.

Вряд ли кто-то что-то сможет армянскому народу объяснить. В первую очередь, потому, что митинговое правительство само не знает, что со всем этим делать и как формировать государственное управление, не имея ни соответствующего кадрового потенциала, ни умения.

Не случайно эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов, поясняя "Новой газете", почему Пашинян все же решил использовать старые кадры, хотя грозился вырывать прежнюю систему с корнем.

"Одно дело - популизм митинговый, а другое дело - необходимость сохранить стабильность бюрократического аппарата. Любая страна вынуждена быть управляема бюрократией. Если эту бюрократию вычистить так значительно, как предполагалось, в стране может наступить потеря управления, если даже не хаос. Пашинян, судя по некоторым назначениям, убедился, что очень короткая скамейка запасных среди тех революционеров, которые готовы заменить собой бюрократическую структуру. Поэтому приходится сохранять остатки старых кадров. "Буржуазные специалисты", как говорили большевики, тоже необходимы", - сказал Дубнов.

Действия правительства Пашиняна хаотичны и нелогичны. И действительно создается впечатление, что направлены они только на то, чтобы кому-то что-то доказать, так как иной цели у такой команды просто быть не может.

Зульфугар Ибрагимов