Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Масаллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шатироба-Хишкадара-Миянку-Кубин-Биринджи Самедханлы-Халлыджаллы-Аминли-Мамедханлы в Масаллинском районе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Шатироба-Хишкадара-Миянку-Кубин-Биринджи Самедханлы-Халлыджаллы-Аминли-Мамедханлы, соединяющей 22 населенных пункта с населением 32 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 7,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.