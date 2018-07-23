Эксперт: Первый вице-президент Мехрибан Алиева донесла до глав МВД стран СНГ правду о стабильном и развивающемся Азербайджане

Стабильность в Азербайджане сыграла значительную роль в развитии и прогрессе страны.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", эксперт Бахруз Гулиев, комментируя выступление Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во время встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Day.Az.

По словам эксперта, фактически, несмотря на то, что Азербайджан находится в условиях войны с Арменией, страна достигла успехов во всех сферах, и эта реальность принимается и отражена в авторитетной позиции, которую страна занимает в мировом сообществе.

"Именно с этой точки зрения выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во время встречи было высоко оценено участниками. Так, Мехрибан Алиева отметила факт оккупации 20 процентов территории Азербайджана и что страна не может воспользоваться ресурсами на этих территориях, доказав тем самым, что если бы не фактор оккупации, то Азербайджан имел бы шанс достигнуть еще больших успехов. Не секрет, что на наших оккупированных территориях имеются очень важные природные ресурсы. В то же время уникальная природа, заповедники на территории Карабаха создают благоприятные условия для развития туризма в регионе. Однако захватническая по отношению к Азербайджану политика Армении ограничивает возможности развития данного региона", - сказал Гулиев.

По словам главного редактора, Мехрибан Алиева, приведя указанные факты, подчеркнула, что несмотря на то, что Азербайджан находится в условиях войны, страна в результате стабильности достигла прогресса.

Эксперт считает, что мировая общественность уже небезразлична к призывам Азербайджана к справедливости.

"Проведение в Баку данного мероприятия достаточно отражает данные вопросы. И не только данное мероприятие, проведение других крупных международных мероприятий в столице доказывает, что у Азербайджана, взявшего курс на стабильность и развитие, есть цель достичь еще более крупных успехов. Безусловно, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева донесла до участников мероприятия правду о стабильном и развивающемся Азербайджане", - отметил эксперт.