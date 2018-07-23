Президент Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-болгарской совместной комиссии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от шестого марта 2008 года "Об утверждении нового состава с азербайджанской стороны Совместной комиссии между Азербайджаном и Болгарией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Согласно распоряжению, состав комиссии дается в следующей редакции:
Сопредседатель комиссии
Министр сельского хозяйства Азербайджана
Члены комиссии:
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана
Заместитель министра экономики Азербайджана
Заместитель министра культуры Азербайджана
Заместитель министра энергетики Азербайджана
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Заместитель министра образования Азербайджана
Заместитель министра здравоохранения Азербайджана
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Болгарии
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать болгарскую сторону об изменениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!