Президент Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-болгарской совместной комиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от шестого марта 2008 года "Об утверждении нового состава с азербайджанской стороны Совместной комиссии между Азербайджаном и Болгарией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, состав комиссии дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

Министр сельского хозяйства Азербайджана

Члены комиссии:

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана

Заместитель министра культуры Азербайджана

Заместитель министра энергетики Азербайджана

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Заместитель министра образования Азербайджана

Заместитель министра здравоохранения Азербайджана

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Болгарии

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать болгарскую сторону об изменениях.