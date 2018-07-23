МО Азербайджана: Заявлениями о российском вооружении армянский министр пытается обмануть свой народ

На фоне последнего коррупционного скандала в армянской армии заявление министра обороны Давида Тонояна о том, что Россия якобы завершила поставки Армении вооружения, предусмотренного 200-миллионным контрактом, ни что иное, как попытка искусственно воодушевить армянский народ.

Об этом в понедельник Trend сказали в министерстве обороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что армянская сторона сообщила о серьезных проблемах в поставках вооружения российского производства.

"Однако через короткое время Тоноян, противореча сказанному ранее, без угрызений совести сообщает, что Россия якобы полностью завершила поставки Армении вооружения. Что касается заявления о том, что доставленного в Армению вооружения нет даже на балансе у российской армии, это ни что иное, как очередной обман собственного народа", - сказали в министерстве.

В минобороны подчеркнули, что подобные заявления армянской стороны на фоне коррупционных скандалов в армии - это попытка воодушевить народ, рассчитанная на внутреннюю аудиторию.

"Как министр обороны Тоноян должен знать, что Россия не будет проставлять другой стороне вооружение, не обеспечив им свои войска. Безусловно, вооружения, о котором с гордостью говорит министр обороны Армении, действительно нет у российской армии. Причина простая: это оружие уже устарело и непригодно для использования", - добавили в министерстве.