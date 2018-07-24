Хикмет Гаджиев: Заявления Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на армянских свадьбах
Заявления министра обороны Армении Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на традиционных армянских свадебных церемониях, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее в интервью eadaily.com глава армянского оборонного ведомства заявил: "С учетом откровенной воинственной риторики противника и постоянных заявлений о возможности решения конфликта посредством применения силы, вооруженные силы Армении должны обеспечивать перманентное отрезвляющее воздействие на противника и содействовать обузданию агрессии противоположной стороны".
Официальный представитель азербайджанского МИД прокомментировал высказывания армянского министра следующим образом:
"Показательные комментарии министра обороны Армении напоминают рассказы тамады на традиционных армянских свадебных церемониях. Как гласит английская пословица, пустая бочка пуще гремит. Есть те, кто путает привычные теоретические занятия с оперативной обстановкой на местах", - говорится в заявлении представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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