ВС Армении устроили массированный обстрел на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, в Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
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