Американская корпорация снова отказала Армении

"К сожалению, я должен заявить, что Армения не может стать страной-бенефициаром корпорации "Вызовы тысячелетия" в 2018-2019 гг."

Как пишет 1in.am, об этом сказал в интервью программе "Оракгар" Общественного телевидения посол Армении в США Григор Ованнисян.

Посол признал, что решение по этому поводу стало для него неожиданностью.

"Такое решение принял Всемирный банк на основе изучения технических данных, которые позволили оценить Армению как страну с высоким средним доходом, который, согласно существующим критериям, не позволяет включить Армению в эту программу. Решение было неожиданным, оно было принято в начале июля. Хотел бы добавить, что это было неожиданно как для нас, так и для наших партнеров из государственного департамента", - сказал посол.

Напомним, что участие Армении в программе американской "Корпорации Вызовы тысячелетия" было остановлено после событий 1 марта 2008 года. Предыдущие власти страны предпринимали огромные усилия для возвращения Армении в программу, но им это не удалось. Вопрос не решился положительно даже после подписания соглашения с ЕС, хотя в Ереване на это очень рассчитывали. В декабре прошлого года на сайте Корпорации "Вызовы тысячелетия" была помещена оценочная карта (scorecard), из которой становится ясно, что Армения не стала бенефициаром программы из-за коррупции.

Решить проблему в "Вызовами" в Армении надеялись и в расчете на "бархатную революцию" Никола Пашиняна.

Еще в прошлом году известный правозащитник Артур Сакунц, анализируя неудачи Армении с "Вызовами тысячелетия", прогнозировал изменение ситуации в случае ухода РПА. Саргсян ушел, однако ничего не изменилось. Корпорация вновь отказала Армении, несмотря на "демократическое" правительство и истеричный пиар новых властей, развернутый диаспорой и лобби.

Примечательно, что очередной отказ программы от Армении связывают с недавним визитом в США первого вице-премьера Арарата Мирзояна. По слухам, именно после этого визита было принято решение заблокировать возможный вход программы "Вызовы тысячелетия" в Армению, так как правая рука Пашиняна что-то там напортачил.

Однако глава армянской дипмиссии заверил, что никакой связи тут нет и решение было принято за две недели до визита вице-премьера.

Как бы там ни было, а "бесплатный сыр" не ждет Армению и в будущем году.

Зульфугар Ибрагимов