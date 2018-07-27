Как Пашинян Трампа о встрече умоляет - ПОДРОБНОСТИ

После неудачных попыток привлечь внимание президента США в Брюсселе премьер Армении Никол Пашинян рассчитывает попытаться заинтересовать американского лидера своей персоной в сентябре в Нью-Йорке, где будет проходить 73-я сессия Генассамблеи ООН.

В настоящее время, как следует из публикаций в армянских СМИ, Ереван проводит активную работу на всех уровнях с целью организации встречи Пашиняна с Трампом в ходе сессии. Задействованы все силы и возможности - от дипломатов до лоббистов.

На днях заместитель Пашиняна Арарат Мирзоян, находясь в США, встретился с представителями лобби и обсудил эту тему с ними. Планируется так называемый демарш, то есть прямое обращение парламента (а точнее проармянской группировки в конгрессе) в администрацию президента с призывом провести такую встречу.

В условиях, когда страна ничего собой не представляет и не может рассчитывать на интерес со стороны державы, ей приходится прибегать к посредникам. Для Армении как государства нет места в американской политике, у Штатов на нее нет никаких особых планов. Точнее, в определенном смысле они как-то обозначиваются, когда речь заходит об отрыве этой страны от России. Но дальше этого интерес не идет, потому что США, лишив Армению российской кормушки, вовсе не собираются заменять ее американской. Никол Пашинян не интересует Белый дом в качестве партнера.

Учитывая все это, приходится унижаться и буквально умолять Белый дом о встрече. Но Ереван пытается представить все так, будто умоляет не Армения, а американские конгрессмены, которые, де, осознают чрезвычайную важность такой встречи для Америки. А Ереван и диаспора как бы не при чем и просто наблюдают.

Как сообщается на официальном сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA), сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США собирают подписи, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В сообщении отмечается, что члены организации надеются на встречу глав США и Армении в ходе саммита Генассамблеи ООН, который состоится в сентябре в Нью-Йорке. Данная встреча может привести к расширению американо-армянского диалога и дальнейшей международной экономической интеграции Армении, а также росту двухсторонней торговли и инвестиций.

Тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, нужно ли самим Штатам расширение диалога с Арменией? Во-вторых, о каких двусторонних инвестициях может идти речь? Суть возможной встречи Трамп-Пашинян не будет касаться двусторонних вопросов, так как в армяно-американской повестке их попросту нет. Пашинян будет выпрашивать деньги, клеветать на Азербайджан, проталкивать армянскую позицию по Карабаху, подставлять Россию и стараться как можно дороже продать свой отход от Москвы. Армении с США просто больше не о чем разговаривать. Хотя бы потому, что в Ереване прекрасно знают, чего хотят получить от США, но не задумываются, что могут дать взамен.

Вот какие приоритеты этого "двустороннего" сотрудничества озвучил ANCA: американский грант в размере 140 млн. долларов, устранение двойного налогообложения, соглашение о социальном обеспечении для защиты прибыли граждан, карьера которых развивается и в США, и в Армении, круглосуточные коммерческие и грузовые полеты из Лос-Анджелеса в Ереван, усиление активности уже существующего рамочного соглашения о торговле и инвестициях.

Как видим, все исключительно в интересах Армении. Америка, дай, организуй, усиль и так далее. Трудно представить, какими аргументами собирается убеждать американского коллегу такая недальновидная и некомпетентная в большой политике личность, как Никол Пашинян. Единственное, что он может, - это рекламировать показательное антикоррупционное шоу, устроенное в Армении больше для западных партнеров и потенциальных инвесторов, чем в целях торжества справедливости.

Письмо в Белый дом пока не отправлено. Армянство рассчитывает собрать побольше подписей конгрессменов, потому что голосов одних только постоянно действующих лоббистов будет недостаточно. Сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф - уже обратились к коллегам с письмом, в котором постарались нарисовать как можно более ангелоподобный образ Никола Пашиняна, посвятившего всего себя борьбе за демократию. И более того, "бархатная революция" в Ереване "станет моделью для всех народов, стремящихся к демократии", утверждают завсегдатаи армянской кормушки.

"Безусловно, разговор между президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном с акцентом на экономическом развитии, безопасности и демократии крайне важен для формирования устойчивого стержня стратегического партнерства между нашими странами", - цитирует письмо News.am.

А вот 1in.am считает, что такая встреча не может иметь предметного, ощутимого результата, кроме возможности сфотографироваться с президентом США. А это в американской культуре не такое уж и сложное дело: во времена разных американских президентов была даже возможность организовать обед с ними, по определенной цене. Сейчас то же самое пытаются сделать конгрессмены США и армянские организации, с той разницей, что в случае успеха встреча Никола Пашиняна с Дональдом Трампом будет бесплатной, ехидно замечает издание.

Стратегического партнерства между Арменией и США, конечно же, не существует. И напрашивается Пашинян на встречу только по одной причине - заручиться финансовой поддержкой Штатов для начала процедуры масштабного расставания с Москвой. В настоящий момент развод невозможен, потому что Армения останется "на улице", и ей просто необходимо уточнить, кто же ее подберет. Европа подбирать сиротку отказалась, поставив ей массу условий. США вообще никак не реагируют на сигналы из Еревана. Никол Пашинян уже почти три месяца как у власти, а никаких дивидендов от инициированного Западом переворота не было. И это не может не беспокоить армянскую сторону, ожидавшую совсем другого.

Как успокоил армянских журналистов посол США в Армении Ричард Миллз, предпринимается попытка найти окно для встречи премьер-министра Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Однако на данный момент решение о встрече не принято.

Ну, а если глава Белого дома вдруг не сможет вспомнить, кто же это такой - Па-ши-нян, то ему напомнят, что это тот самый бородатый тип, который прицепился к нему в Брюсселе и все время смеялся...

Зульфугар Ибрагимов