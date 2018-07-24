Клоунада вместо политики: министр обороны Армении выставил себя на посмешище

Министр обороны Армении Давид Тоноян решил побеседовать с корреспондентом EADaily. Решил и решил, как говорится, ненаказуемо и даже любопытно. Но, ознакомившись с ответами Тонояна, понимаешь - армянский цирк потерял в его лице знатного клоуна. Говорю об этом с глубоким почтением к профессии клоунов. Но в том все и дело, что речь идет о том, что забавлять публику смешными речами у Тонояна получается лучше, чем изображать из себя полководца.

Собственно, последнее вовсе не удивительно. Нынешний министр обороны РА, как и его предшественник, не служил в армии и имеет о войне весьма смутное представление. При этом, по части количества речей о войне и армии Тоноян - большой любитель. Другое дело, что выходит у него в итоге очень комично. Достаточно вспомнить событие прошлой недели, когда глава пресс-службы МО РА вынужден был дезавуировать заявление своего же министра.

Как известно, Давид Тоноян, говоря о возможных договорно-правовых корректировках, не исключил пересмотр некоторых положений межправительственного договора о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Армении. Не успели эти слова слететь с уст главы МО РА, как пришлось выступать глашатаю оборонного ведомства страны-оккупанта Арцуну Ованнисяну.

Тот вынужден был судорожно опровергать Тонояна и объяснять, что же именно имел в виду Давид-джан.

Не знаю, придется ли Ованнисяну снова сглаживать углы, отбеливать своего министра после интервью Тонояна, но сказал этот "полководец" много смешного. Причем, смешить Давидик начал с первого же своего ответа. "Как для любого министра обороны, для меня первостепенной задачей является создание благоприятных военных условий для разрешения нагорно-нарабахского конфликта", - заявил он.

Нет, ну разве не "орел"? Он умышленно не говорит о том, что конфликт является армяно-азербайджанским. Словно от замалчивания этого общеизвестного факта суть конфликта изменится. Но, не только тем веселит мир иллюзий главы МО РА. Он явно путает погодные и военные условия. Осталось дождаться, чтобы кто-то пояснил Тонояну, что в реальности "комфортных военных условий" не бывает. Ибо война - это всегда смерть и кровь. Но откуда Тоноян знает, что такое шафран... пардон, война?!

Он предпочитает лепетать о том, что Армения, дескать, является гарантом физической безопасности "Арцаха". О том, что никакого "Арцаха" в реальности нет, а есть оккупированные Арменией Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана, глава МО РА знает. Но устраивает привычную клоунаду. В итоге, он признает, что нагорно-карабахский конфликт является армяно-азербайджанским. То есть, Тоноян снова дезавуировал себя самого.

"Поведение Азербайджана ничто иное, как угроза применения силы. Именно неприменение силы в качестве предусловия заложено в мирном процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта", - глаголет дальше Давид-джан. И снова - мимо. Поведение Азербайджана есть попытка образумить агрессора, продолжающего изображать невменяемость и не желающего мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, Тонояну неплохо было бы ознакомиться с итогами недавнего визита в Брюссель Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В столице Бельгии случилось то, чего так опасались в Ереване - ЕС и НАТО подчеркнули свое уважение к территориальной целостности Азербайджана. Это то, от чего следует плясать всем, кто жаждет спекулировать на тему условий урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Но глава МО РА вынужден играть прописанную для него роль человека, живущего в мире фантазий, а не реалий. "Досадно видеть, что союзные и партнерские Армении государства продают вооружения стране, которая выступает с территориальными претензиями не только по отношению к отдельным регионам нашего государства, но и к армянской столице", - пробубнил он. Это как бы протест с армянской стороны, но весьма специфический, без упоминания стран, к которым у РА вроде как есть претензии.

Придется проговорить то, о чем умолчал Тоноян. В РА недовольны тем, что оружие нашей стране продают Израиль, Россия, Турция, Пакистан, Беларусь, Украина. Список можно продолжать и дальше, он довольно большой. Как и список того оружия, которое Азербайджан уже не только производит, но и экспортирует. Допускаю, что и это обстоятельство вызывает досаду Тонояна. Но нас это обстоятельство мало беспокоит. В Азербайджане лишь удивляются тому, что клоунада в РА является непременным атрибутом деятельности для политического и военного руководства Армении.

Акпер Гасанов