В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции - ФОТО
24 июля 2018 17:41 230
В Баку прошла встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также региональные вопросы.
По завершении встречи один на один началась встреча в расширенном составе с участием делегаций.
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