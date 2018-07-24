В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции - ФОТО

В Баку прошла встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также региональные вопросы.

По завершении встречи один на один началась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

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