Спикер парламента и министр обороны Турции посетят Азербайджан

Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар совершат первые после выборов визиты в Азербайджан.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что всегда чувствует себя в Азербайджане как дома.

"Мы - братья, одна нация, два государства. У нас общая традиция - первые визиты после выборов совершаются в Азербайджан и Турцию. Председатель парламента Бинали Йылдырым и министр обороны Хулуси Акар также совершат свои первые визиты в Азербайджан", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что Азербайджан и Турция играют важную роль в регионе, реализуют совместные крупные проекты.