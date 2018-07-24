Вугар Рагимзаде: Достигнутые в Париже договоренности окажут положительное влияние на развитие экономик Азербайджана и Франции

Договоренности, достигнутые во время визита Президента Ильхама Алиева в Париж, окажут положительное влияние на дальнейшее развитие экономик Азербайджана и Франции.

Об этом во вторник сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, недавний визит Президента Ильхама Алиева во Францию является важным фактором дальнейшего расширения и укрепления азербайджано-французских связей и в целом связей между Азербайджаном и ЕС.

Рагимзаде отметил, что этот визит запомнился важностью договоренностей, достигнутых в политической, экономической и других сферах, и проведенными обсуждениями.

"Сегодня азербайджано-французские отношения находятся на высоком уровне. Страны ЕС, в том числе Франция, имеют широкие экономические связи с Азербайджаном. Между странами существуют длительные устойчивые торговые отношения. В ходе визита во Францию в результате встреч с главами ведущих экономических структур не только Франции, но и Европы и мира были подписаны соглашения на сумму в 2,3 миллиарда долларов. Считаю, что эти важные договоренности окажут положительное влияние на дальнейшее развитие экономик Азербайджана и Франции, укрепят сотрудничество между нашими странами", - сказал Рагимзаде.

Как отметил главный редактор газеты, Азербайджан - надежный партнер на европейском пространстве.

"Франция одна из стран, обладающих решающим голосом в ЕС. Встречи высокого уровня, проведенные главой государства во время визита, являются показателем уважения, доверия, дружественного отношения Франции к Азербайджану. Особо стоит подчеркнуть встречу главы государства с французским коллегой. Искреннее и уважительное отношение к Президенту Ильхаму Алиеву и к Азербайджану руководства Франции, являющейся одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может расцениваться как важный фактор в справедливом решении нагорно-карабахской проблемы в рамках норм и принципов международного права", - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде также добавил, что захватчик - Армения, впав в панику в связи с укреплением азербайджано-французских отношений, открыто демонстрирует свою обеспокоенность.

"Сегодня армянские СМИ обвиняют Францию в сближении с Азербайджаном и не могут скрыть свой страх. Медиа страны-оккупанта пишут о том, что Франция предала Армению, проводят антипропаганду в связи с тем, что в урегулировании нагорно-карабахской проблемы эта страна может занять позицию в пользу Азербайджана. Но все это не имеет значения. Потому что весь мир видит и поддерживает справедливую позицию Азербайджана", - сказал Рагимзаде.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.