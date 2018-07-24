Мевлют Чавушоглу: Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях

Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава МИД Турции отметил, что Азербайджан и Турция реализуют в регионе совместные крупные проекты.

"Был реализован проект Баку-Тбилиси-Карс, и сегодня многие страны хотят присоединиться к нему", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Азербайджан и Турция - братские страны.

"Впереди много проектов. Мы усилим деятельность в международных организациях. В этих организациях все сильнее проявляются расизм, дискриминация. Поэтому Турция и Азербайджан усилят совместную деятельность в международных организациях", - сказал глава МИД.

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