МИД Турции: Азербайджан принял своевременные меры против движения Гюлена

Азербайджан, в отличие от других стран, принял своевременные меры против движения Гюлена.

Об этом во вторник сказал на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, движение Гюлена пытается проникать в страны посредством финансируемых им школ.

"Некоторые страны запоздали в этом вопросе, и движение Гюлена успело проникнуть в них. Однако Азербайджан принял своевременные меры. Турция и дальше будет оказывать поддержку Азербайджану в борьбе с движением Гюлена", - сказал глава МИД.

Он добавил, что Азербайджан - первая страна, которая оказалась рядом с Турцией в борьбе с этой террористической организацией.

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