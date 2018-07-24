В Азербайджане откроется посольство Чили.

Об этом сказала во вторник временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо на мероприятии, посвященном Дню независимости Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В прошлом году в Азербайджане было открыто посольство Перу, и во второй половине этого года ожидается открытие посольства Чили. Вместе с такими странами, как Аргентина, Коста-Рика, Куба и Венесуэла, мы здесь представляем Латинскую Америку", - сказала она.

Галиндо выразила удовлетворение тем, что Азербайджан активно развивает взаимодействие со странами Латинской Америки.