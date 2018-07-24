Визит Президента Ильхама Алиева во Францию доказал значимую роль и место Азербайджана в Европе

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, в первую очередь, доказал значимую роль и место Азербайджана в Европе.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал эксперт Бахруз Гулиев, комментируя достигнутые в ходе визита главы государства во Францию договоренности.

По словам Гулиева, главным результатом данного визита стало достижение между странами договоренностей в экономической и других сферах.

"Хотел бы отметить, что Азербайджан является одним из государств, известных как надежный партнер как на европейской политической арене, так и во Франции. Данный фактор оправдал себя и во Франции. В частности, встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Сената Франции Жераром Ларше, председателем Национальной Ассамблеи Франции Франсуа де Рюжи доказали позицию страны на международной арене как с политической, так и с экономической точек зрения. Если учесть тот факт, что Франция является членом Минской группы ОБСЕ и имеет вес в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то прием Президента Ильхама Алиева на высшем уровне подтверждает указанные моменты", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что позиция азербайджанского государства на политической арене не ограничивается лишь озвученными мыслями.

"Считаю, что визит Президента Ильхама Алиева во Францию основывается на многосторонние факторы. Так, один из важных моментов связан со сферами гуманитарной и военной промышленности. Проведение главой государства в рамках визита встреч с представителями именно данных сфер, принятие важных решений было неспроста. Это дает основание придти к заключению, что соглашения не только в экономической, но и других сферах внесут вклад в позицию, занимаемую Азербайджаном в Европе. В том числе, все это играет важную роль с точки зрения развития отношений между Францией и Азербайджаном, а также Азербайджана с Европейским союзом", - сказал Гулиев.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.