Россия поднимет цену на газ для Армении - доигрались

Надежды новых властей Армении на свой митинговый имидж рушатся одна за другой.

В начале июля рухнули расчеты на подкрепление финансами роста европейских симпатий к Еревану. Был также расчет на действенность шантажа России изменением политического курса Армении. Ожидалось, что ради сохранения Армении в своей орбите Москва пойдет на все ее условия, в том числе снизит цену на поставляемый газ.

Но Москва оказалась крепким орешком и не только не поддалась на шантаж, но и сама поставила предательницу в непонятное положение, когда та уже вроде бы и не здесь, но пока что и не там.

Россия приняла политическое решение в конце года, когда завершится срок действующего договора с Арменией, повысить цену на газ, пишет газета "Грапарак" ("Площадь").

Как заявил изданию один из российских экспертов, чтобы этот шаг не был прокомментирован как недружественный по отношению к армянскому партнеру по ЕАЭС, Россия поднимет цены на газ также и для Беларуси, но затем она будет снижена.

"Цена же на газ для Армении не будет снижена, так как новым армянским властям не доверяют", - отметил эксперт.

Если сведения издания верны, вряд ли такое решение российской стороны может кого-то удивить. После прихода к власти Никола Пашиняна Ереван делал все, чтобы испортить отношения с Москвой. И это ему успешно удалось.

Напомним, что дочка российского "Газпрома" "Газпром Армения" имеет монопольное право на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении и владеет всеми газораспределительными сетями. А в начале лета Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение 5,248 млн. дополнительных обыкновенных акций ЗАО "Газпром Армения" за 26,38 млрд. драмов, в результате чего доля "Газпрома" в уставном капитале "Армросгазпрома" была доведена с 80% до 100%.

"Газпром" является единственным акционером "Газпром Армения". В составе Газотранспортной системы (ГТС) Армении насчитывают 1682,2 км газопроводов и газопроводов-отводов.

Российский газ продается Армении на границе по 150 долларов за кубометр. Это, вроде бы, не так много, но в три раза больше, чем цена для российских потребителей, что возмущает армянскую сторону, считающую, что цена в одном экономическом пространстве должна быть единой. В Армении почему-то полагают, что армянские предприятия должны покупать газ не по 103-118 драмов за кубометр, а за 42-51 драм, как российские.

Напомним, что в декабре 2013 года был подписан договор, согласно которому Армения фактически обязалась покупать газ только у "Газпрома".

Зульфугар Ибрагимов