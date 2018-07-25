Делегация ЕС в Азербайджане приспустила флаги в связи с трагедией в Греции

25 июля 2018 16:43

Делегация ЕС в Азербайджане приспустила флаги в связи с жертвами лесных пожаров в Греции, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Напомним, в результате лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере 79 человек, пострадали не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

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