Американский политолог: Армения игнорирует резолюции ООН по карабахскому конфликту

Армения игнорирует требования ООН вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом написал американский политический обозреватель, автор книги "Убийство в горах: Военное преступление в Ходжалы и нагорно-карабахский конфликт" Рауль Лоуэри Контрерас в своей статье "Армения и Азербайджан: режим прекращения огня, которого не существует", опубликованной в американском издании The Daily Caller, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В статье автор рассказывает об обстреле азербайджанских деревень вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в оккупированном Нагорном Карабахе на примере села Гапанлы Тертерского района, которое находится в поле зрения армянских войск.

"Армянские войска оккупировали территории Азербайджана в 1992 и 1993 годах. Азербайджанцы были изгнаны из самой Армении и подверглись этнической чистке в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана. После этого армяне создали там самопровозглашённую "Нагорно-Карабахскую республику", которую за 25 лет никто не признал", - пишет он.

Контрерас отмечает, что несмотря на 25 лет перемирия, установленного под патронажем ОБСЕ, армяне продолжают обстреливать территорию Азербайджана.

Далее в статье автор пишет, что село Гапанлы было обустроено правительством Азербайджана для размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц, изгнанных армянскими вооруженными силами из Армении и с оккупированных территорий Азербайджана.

"Гапанлы - это лишь один из многочисленных населенных пунктов, построенных по всей территории Азербайджана для вынужденных переселенцев. В отличие от большинства других таких поселений, Гапанлы находится вблизи линии соприкосновения войск", - отмечает американский политолог.

Автор подчеркивает, что ООН приняла четыре резолюции, призывающие Армению вывести свои войска с оккупированной территории Азербайджана, однако Армения игнорирует их.

"Одним из самых шокирующих нарушений международного права в ходе армянской оккупации территории Азербайджана является перенаправление армянами каналов, ручьев и рек, текущих с гор в Тертерский район. Во время войны ирригационная система в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана была разрушена, пишет автор, и это, в свою очередь, блокировало поток воды для ирригации сельскохозяйственных площадей в Азербайджане. По решению азербайджанского правительства было пробурено 4000 скважин, что обеспечило поступление критически необходимых миллионов галлонов воды", - пишет он.

Тем не менее автор отмечает, что в Гапанлы и Тертере люди занимаются своим делом.

"Так живут азербайджанцы в Гапанлы, в поле зрения армянской артиллерии, не отступая, потому что это - их земля,", - пишет Контрерас.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook