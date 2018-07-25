США никогда не обещали Армении 140 миллионов - Заявление

На днях в социальных сетях активно муссировались сведения о том, что правительство США в рамках программы "Вызовы тысячелетия" не будет предоставлять помощь Армении и вопрос может быть пересмотрен лишь в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

В частности, была распространена информация о том, что после визита в США первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна правительство США объявило о том, что программа "Вызовы тысячелетия" не предоставит Армении обещанные 140 млн. долларов США.

В этой связи Aysor.am направил письменный запрос посольству США в Армении. В официальном письме дипмисии говорится:

"Обещания 140 млн. долларов США никогда не было. Корпорация "Вызовы тысячелетия" не работает подобным образом. Она раз в год выбирает страну-претендента на грант, и когда та или иная страна уже выбрана, начинает работать с последней для решения посредством консультационного и четко разработанного процесса содержания программы и размера гранта".