Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу
25 июля 2018 18:13 142
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Мальдив Абдулле Ямин Абдул Гаюму.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальдив - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!