Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Мальдив Абдулле Ямин Абдул Гаюму.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальдив - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.