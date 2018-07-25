Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

25 июля 2018 18:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Мальдив Абдулле Ямин Абдул Гаюму.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики - Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальдив - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az