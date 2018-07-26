Военный бюджет Армении резко возрастет, но военным лучше жить не станет

Оружие и вооружения, которые Армения должна получить от Российской Федерации, находятся на этапе производства, заявил 25 июля в беседе с журналистами министр обороны РА Давид Тоноян, комментируя вопрос о покупке в кредит размером в $100 млн. вооружений у российской стороны, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

На вопрос о том, предусматривается ли повышение заработных плат военнослужащих, Давид Тоноян ответил, что в 2019 году не предусматривается повышения заработных плат военнослужащих и офицерского состава, однако военный бюджет значительно увеличится.