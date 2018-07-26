Армянская армия будет воевать с "Искандером", но... без штанов

В Армении решили продлить летний призыв.

На сегодняшнем заседании правительства Армении министр обороны РА Давид Тоноян представил проект постановления, которым предлагается продлить срок летнего призыва 2018 года до 11 августа с.г. включительно.

"Продление сроков летнего призыва обусловлено необходимостью полноценного проведения медицинского обследования и экспертизы граждан, подлежащих призыву на военную службу, процесса предоставления отсрочки лицам, достигшим 18-летнего возраста и которые не закончили общеобразовательную программу", - пояснил очередной шаг властей к полной военизации страны министр обороны.

Он также поторопился успокоить, заявив, что демобилизация, тем не менее, будет идти по графику.

Продление сроков призыва, как бы не объясняли это в Ереване, связано не с какими-то процедурами и стремлением обеспечить прозрачность и справедливость, а с желанием смести в ряды вооруженных сил побольше народу и никого не пропустить.

А тем временем стало известно, что у армянской армии большие проблемы не только с личным составом и вооружением, но и с нижним бельем, то есть - майками и трусами. Премьер Никол Пашинян в четверг призвал делать инвестиции в сферу производства трикотажа, потому как существует нерешенная проблема, связанная с нижним бельем для солдат.

Пожалуй, армянская армия единственная в мире, испытывающая подобную проблему.

"Министерство обороны всерьез занялось проблемой, принято решение привлечь производителей текстильной промышленности для решения этой проблемы", - заверил премьер.

У вооруженных сил Армении очень много проблем. У нее есть "Искандер", но нет элементарных средств защиты и, как теперь выясняется, даже исподнего.

Султан Керим