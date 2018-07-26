В Армении готовятся к аресту Роберта Кочаряна - ПОДРОБНОСТИ

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998-2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщили в Специальной следственной службе республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Кочарян в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

"При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя". В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян ранее сообщила РИА Новости, что на допрос по этому делу в четверг также явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.