Недопремьер Пашинян и его позорный пиар в России - ДЕТАЛИ

"Мой сын на передовой. Или нет, не на передовой. Ну, я не могу сказать, потому что, вы понимаете... Ну, конечно, он не в хозяйственных частях. Ну, вы знаете... Многие, это..."

Так говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

Отвечая на вопросы главного редактора радиостанции Алексей Венедиктова, Н.Пашинян чуть ли не возгордился тем, что отправил сына служить в Нагорный Карабах.

Оказывается, сын Пашиняна вызвался добровольцем и совершенно не таясь, как пишут армянские СМИ, "по велению сердца", пошел в окопы. В зону нагорно-карабахского конфликта, чтобы с оружием в руках, стоять насмерть и не посрамить отца.

Пашинян с гордостью рассказывал о своем сыне, не забывая особо подчеркивать свою несуществующую мудрость.

"Ну, он отправился туда как доброволец - это очень важно, и очень многие это интерпретируют как агрессивный жест. Наоборот. Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что, когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. И упаси бог, мой сын и сыновья других моих соотечественников погибли. Это не логично, ведь, если я... Для меня, конечно, это проблема: я не хочу, чтобы это случилось", - коверкая слова, пытался говорить на русском Пашинян.

По логике Пашиняна, его сын Ашот является никем иным, как заложником политических амбиций и аллюзий отца, средне видовым индивидом, отправленным на заклание жерновам властных планов нынешнего руководства Армении. Незавидная судьба у паренька, тем более, что он, по наставлениям отца, пытался выглядеть бравым воякой, не убоявшегося предстоящих ему тягот и лишений воинской службы.

Правящий режим и СМИ Армении весь этот балаган преподнесли как "уникальный случай на постсоветском пространстве, когда единственный сын фактически главы государства по своей воле стал служить как самый что ни на есть обычный гражданин".

Автор этого фарса Н.Пашинян в очередной раз решил стяжать лавры "демократического и патриотичного человека", который в глазах армян выглядел бы "свойским" премьером.

Но, увы, бывший скандалист-главред Пашиян не учел или не сумел учесть некоторые нюансы реалий. А они очень жестоки для премьера Армении.

Начнем с того, что сыновья известных людей обычно пытаются идти по стопам отцов. Кто-то получает блестящее образование и становится известной личностью, а кто-то смахивает на бастарда и не может завладеть даже самым завалящим дипломом. Кто-то не может или не хочет жить согласно законам морали и ставить превыше всего общечеловеческие ценности, а кто-то, наоборот, продолжает дело отца, становится надеждой и опорой не только семьи, но и всего народа.

Кто-то изучает науку или бизнес, строить свой дом жизни и помогает многим - десяткам, сотням, тысячам людей. А кто-то идет воевать в чужую страну, туда, где чужие земли для его соплеменников вдруг почему-то показались "исконно своими" и тем самым, взяв в руки оружие, превращается в оружие экстремизма, терроризма, оккупации, убийств и зверств.

Ашот Пашинян по воле своего недалекого, не блещущего умом и интеллектом отца, превратился в марионетку оккупационной политики Армении.

Далее. Никол Пашинян жестикулируя и пытаясь облечь свои мысли в удобоваримые лексические конструкции, утверждает, что его сын пошел служить добровольно - он де будет в окопах, в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Даже учитывая аксиоматическую непреложность того, что Ашот Пашинян, в лучшем случае, в окопах появится исключительно для пропагандистских съемок, его служба в Нагорном Карабахе - еще одно доказательство оккупационной и агрессивной сущности Армении.

Ведь сын Никола Пашиняна будет служить не в легионах гномов-молотобойцев или отрядах эльфийских лучников, а в одном из многих воинских частей министерства обороны Армении, кои расквартированы в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана.

Вдумайтесь: сын премьер-министра Армении отправлен на военную службу на территорию Азербайджана, и он, Никол Пашинян, ударившись в примитивный популизм, произносит плакатные лозунги, объявляя сына заложником - мол, Ашот-джан любимый сын и оттого в армянской армии, чтобы уверить всех в миролюбивых намерениях своего отца.

Простите, такие заявления и, тем более такие поступки не к лицу премьеру даже Армении, нищей, злобной, глубоко несчастной и маленькой страны.

Так поступали главари разбойничьих шаек, когда отправляли своих отпрысков на территории, казавшимися для них опасными, тем самым пытаясь уверить противную сторону в намерении к миру: ну, конечно же, согласно разбойничьей логике, кто же будет провоцировать бой или войну, когда там сын главаря?! Хотя сын в такой ситуации превращался в мишень, на которого махнули рукой, и мог только чудом остаться в живых, ибо его отец, главарь шайки, в любом случае продолжал свои разбои и убийства, оставаясь пленником требований кодлы, кричавшей "Больше награбленного, больше!"

..."Карабах был как НКАО, Нагорно-Карабахская автономная область в составе советского Азербайджана. Но Нагорного Карабаха не было никогда в составе независимого Азербайджана. И Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана по законам Советского Союза. Это очень важно зафиксировать."

Так и быть, зафиксируем, чего уж там. Но горькая и неприятная правда для армян в том, что в составе советского Азербайджана никогда, никакого Карабаха и в помине не было - была Нагорно-Карабахская область. Так по каким же законам совдепии область могла выйти из состава республики?

Пузыри признания из беспросветного логика выныривали и лопались прямо перед Венедиктовым, а он в недоумении смотрел на собеседника и все пытался понять - кто же перед ним?! Марионетка, выскочка, хитрован или же непроходимый тупица, возомнивший себя новоявленным Боливаром местного пошиба?

Например, Никол Пашиняна на вопрос, готовы ли армяне к компромиссу в переговорах по решениб карабахского конфликта ответил: "Но ведь никто не спрашивает: "А Азербайджан готов к компромиссу?"

Ответ в стиле "сам дурак".

Армения, де-юре не признавая независимость Карабаха (а кто признает кустарную ханкендинскую хунту, кроме таких же "совершенно суверенных и меганезависимых" Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья?), де-факто проводит ту же политику, что и нацистская Германия, считавшая исконно своей Эльзас, Лотарингию, Силезию и Судет - история ничего не забыла, а мы знаем, чем закончились миражи о "расширении жизненного пространства".

... "Насколько же этот человек далек от политики... Это как раз то, что нам и нужно. Пусть во главе табора будет этот баран. Он по-русски разговаривает как cтепанакертский банщик" - так оценили слушатели "Эха Москвы" ответы Никола Пашиняна, главы квазигосударства и страны кривых зеркал, где пришедший во власть чувствует себя обязанным многим, но только не народу, которым он правит.

"Я люблю Армению", - говорит Пашинян, не переставая лгать.

Тут уж не убавить, ни прибавить...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az