Бывший гражданин Азербайджана объявил войну Пашиняну

Никол Пашинян получил проблему оттуда, откуда не ожидал. Второй президент Армении Роберт Кочарян оказался менее сговорчив, чем третий - Серж Саргсян.

Хотя, возможно, с Кочаряном Пашинян и не собирался договариваться. Он собирался ему отомстить за неприход оппозиции к власти в 2008 году. Тогда после выборов президентом стал Саргсян, никто не сомневался, что организована "победа" была Кочаряном. И после этого долгое время последний оставался "серым кардиналом" в армянской власти.

До конца этой недели Роберт Кочарян может быть арестован. Пашинян торопится. Он до сих пор не пришел в себя от радости, что Кочаряна удалось затащить на допрос, и вряд ли теперь выпустит его из сети, куда тот попался.

Хотя, заметим, еще неизвестно, кто кому расставил сети.

Этот бывший гражданин Азербайджана и основоположник карабахского клана Робик Кочарян - мужичок хитрый. Вряд ли он не просчитал все наперед, прежде чем приезжать в Ереван на допрос. У него тоже есть свой расчет, и еще неизвестно, кто в конечном итоге останется в дураках.

Кстати, о дураках. Пока что дурачком демонстрирует себя только премьер Пашинян. В свете его несерьезного поведения и глупых заявлений даже такие одиозные фигуры, как негодяй генерал Манвел смотрится в более позитивных тонах. Пашинян разбрасывается обещаниями, стучит кулачками по столу, грозит пальчиком и обещает всем и все показать.

А Роберт Кочарян между тем сохраняет спокойствие и высокомерно рассуждает о жалких новых властях, обвиняя их в вендетте и угрозе государственной безопасности Армении. В интервью "Еркир медиа" он заявил, что будет бороться, и назвал сложившуюся ситуацию сюрреалистической.

"Я не сомневаюсь, что в конце концов окажусь победителем, потому что это слишком сфабрикованное уголовное дело. Здесь ничего нет. Но когда видишь, что люди способны на фальсификацию такого уровня, понимаешь, что для них нет ничего святого - они способны на все", - сказал он, добавив, что "то, что творится, - это бомба, угрожающая армянской государственности".

Отметим, что Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

Зульфугар Ибрагимов